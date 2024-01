Florestan Fernandes oferece bolsas integrais para curso de Técnico em Radiologia

Quer fazer um curso de Técnico em Radiologia com bolsa integral? A Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, divulga nesta terça-feira (16/1) edital de chamamento para os interessados em começar o ano com novas perspectivas profissionais. O edital será disponibilizado no site da Florestan, www.florestan.org.br.





Serão oferecidas 15 bolsas integrais, que não cobrem custos adicionais, como transporte, material escolar e uniforme. O curso vai ocorrer no período noturno, de 29 de janeiro até 22 de dezembro.





As inscrições para a bolsa serão feitas on-line, a partir do link que será disponibilizado no site da Florestan de 17 a 24 de janeiro. O candidato que se inscrever, deve imprimir ou salvar eletronicamente o protocolo de inscrição, que deverá ser apresentado no momento da matrícula.





As matrículas serão feitas de maneira presencial, na sede da Fundação Florestan Fernandes (Rua Manoel da Nóbrega, 1149 – Centro), no dia 26 de janeiro, das 9h às 12h, por ondem de chegada, ou até que as bolsas se esgotem. Poderão se matricular apenas os candidatos que tiverem realizado previamente a inscrição. Poderá haver distribuição de senhas para a organização de filas.





Para concorrer a uma das bolsas, o interessado deve ser morador de Diadema, ter 18 anos ou a completar até 31/12/2024 e ser egresso de escola pública. Também é necessário ter concluído o Ensino Médio ou ter a previsão de terminar até 31/12/2024.





Segundo o diretor-presidente da Florestan, Manoel Eduardo Marinho, o Maninho, ao oferecer cursos técnicos de qualidade, por exemplo por meio de bolsas integrais, a instituição cumpre seu papel social junto à população de Diadema. “Muitas pessoas não têm condição de pagar cursos técnicos como esse de radiologia. É para oferecer novas oportunidades para essas pessoas que o poder público, e instituições como a Florestan, devem atuar. Garantir mais justiça social é um compromisso de nosso governo”, afirma.





Profissionalização – A Fundação Florestan Fernandes, instituição que completou 27 anos em 2023, tem a missão de democratizar o acesso à qualificação profissional de jovens e adultos, promovendo, ao mesmo tempo, políticas de reinserção ao mercado de trabalho.





Para isso, a instituição oferece capacitação gratuita em diversas áreas: Administração e Gestão, Serviços, Tecnologia da Informação, Beleza, Gastronomia, Juventude, entre outras.