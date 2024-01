GCM de Diadema detém grupo suspeito de furtos no comércio central

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Diadema deteve, no dia 9 de janeiro, um grupo suspeito de realizar furtos no comércio central da cidade. A partir de denúncia de furto em andamento em uma loja do centro, as equipes da GCM se dirigiram ao local, mas o grupo já havia fugido. Com informações colhidas junto às funcionárias, as equipes fizeram rondas pela região e conseguiram deter nas imediações quatro pessoas suspeitas de terem praticado o referido furto.





Segundo o Boletim de Ocorrência, o grupo detido era formado por três adolescentes e uma mulher, que dizia ser mãe de um deles. No relato consta que as funcionárias da loja reconheceram que foi o mesmo trio que furtou o local na manhã daquele mesmo dia, além de tentar o mesmo delito à tarde. Durante a abordagem da GCM, no entanto, nenhum produto da loja foi encontrado em poder dos suspeitos.





O caso foi encaminhado para o 3º Distrito Policial. A investigação vai prosseguir para poder colher mais informações, inclusive das câmeras de segurança do entorno, para atribuir com mais segurança a responsabilidade infracional dos envolvidos. Os adolescentes foram liberados aos seus respectivos responsáveis e a mulher vai continuar sendo investigada.





GCM realiza “Operação Natal Seguro”





Visando intensificar a segurança de comerciantes e consumidores, a GCM de Diadema está nos principais corredores comerciais do Centro com a “Operação Natal Seguro”, desde a véspera do aniversário da cidade. Os demais bairros também contaram com reforço na presença da Guarda.





Nesse período (de 7/12 a 11/1), a “Operação Natal Seguro”, na região central, totalizou 763 rondas de policiamento. Ao todo, foram realizados cinco flagrantes, sendo três de furtos e dois de roubos. Além disso, a atuação da GCM conseguiu evitar a ocorrência de oito furtos e três roubos, durante o patrulhamento.