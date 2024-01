Prefeitura autoriza recapeamento em vias da Vila Marchi, região do Assunção

A Prefeitura de São Bernardo deu aval para início de novas obras de recapeamento na Vila Marchi, região do Assunção. A ordem de serviço para começo imediato das intervenções foi assinada na quinta-feira (11/01). A medida será concretizada mediante investimento no valor de R$ 5 milhões.





Ao todo, serão 37,9 mil metros quadrados de vias recuperadas na Vila Marchi, com previsão de conclusão das obras no período de 60 dias, dentro do Programa Asfalto Novo. A intervenção, encampada pela Secretaria de Transportes e Vias Públicas de São Bernardo, inclui 15 ruas no bairro, contemplando 4,4 quilômetros de extensão: Ângelo Moriggi, Antônio Marçon, Assunção, Benedetto Marson, das Begônias, das Dálias, das Orquídeas, João Marçon, José de Alencar, Nações Unidas, Nestor Moreira, Reginalda Campodonio Dias, Siqueira Campos, Victor Hugo e Walter Carlos Zanini.





A recuperação de vias da Vila Marchi, viabilizada em parceria com a iniciativa privada, beneficiará cerca de 10 mil pessoas, e vai envolver ainda execução de microdrenagem e readequação de sarjetas, guias e calçadas, além de sinalização. A iniciativa no bairro amplia o volume de ações de pavimentação no Assunção, onde a Administração municipal já entregou pacote de recapeamento no cômputo do Asfalto Novo. Ao todo, o programa já viabilizou melhorias em mais de 1.600 ruas, impactando volume de cerca de 500 quilômetros.





Morador da Vila Marchi desde 1982, o administrador de empresa Luís Magalhães, de 62 anos, enfatizou que toda melhoria, como a anunciada no local, “é extremamente bem-vinda”. “A intervenção vai eliminar as irregularidades do asfalto, já degradado pelo tempo, proporcionando maior fluidez no tráfego e beneficiando diretamente os moradores e usuários da via. Só benefícios.”





Anteriormente a esse novo passo no bairro, importante via de acesso entre a região central com o Assunção, a Rua Frei Gaspar, que corta a Vila Marchi, já foi contemplada pelo Asfalto Novo. Na ocasião, foram 5.500 metros quadrados com asfalto reforçado, graças a aporte de R$ 2,1 milhões, efetivado por meio de convênio com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).





OUTROS BENEFÍCIOS – A Vila Marchi recebeu, recentemente, outros benefícios do município. Em setembro, houve investimento na modernização do sistema de iluminação pública. O bairro entrou no escopo do Programa Mais Luz, responsável pela implantação de lâmpadas de LED na cidade, em substituição a lâmpadas de vapor de sódio, em medida que gera maior claridade, segurança aos moradores e economia aos cofres municipais.