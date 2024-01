Estabelecimentos de três bairros de Santo André são interditados por excesso de barulho

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) interditou nesta sexta-feira (12) três estabelecimentos que ficam nos bairros Vila Palmares, Jardim Alzira Franco e Utinga por poluição sonora. Os locais já haviam sido orientados diversas vezes sobre o problema de perturbação de sossego, mas eram reincidentes na realização de eventos com música ao vivo ou mecânica, descumprindo os limites de emissão de ruído permitidos por lei. No período de um ano, os estabelecimentos somam multas de R$ 36.581,04.





O campeão de infrações é um bar localizado na Avenida da Paz, em Utinga. Ele recebeu uma advertência ambiental e 14 autos de infração ambiental, que chegam a R$ 21.471.48. Na Praça Tangará, na Vila Palmares, um estabelecimento totalizou R$ 9.542,88 de multas por ruído excessivo.





No Jardim Alzira Franco, uma adega e tabacaria, localizada na Rua Arraial do Cabo, possui quatro multas, correspondendo ao valor total de R$ 5.566,68, além de uma advertência ambiental. Nesse último local, devido à recorrência de infrações, denúncias também chegaram ao Ministério Público.





Após a interdição dos estabelecimentos, com colocação de barreiras de concreto, os responsáveis terão de quitar as dívidas e assinar o Termo de Compromisso de Adequação Ambiental. A operação foi realizada pelo Semasa com o apoio do Departamento de Controle Urbano da Prefeitura e do grupamento das equipes de Romo (Rondas com Motocicletas) e Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Civil Municipal.





Caso os munícipes sintam-se incomodados por barulho excessivo é possível realizar denúncias, de forma sigilosa, pelo site www.semasa.sp.gov.br, aplicativo Colab ou ainda pelas redes sociais do Semasa. A orientação é de que a mensagem seja enviada no momento em que ocorre a perturbação de sossego.





O Semasa é responsável, atualmente, por realizar medições de ruído em bares, adegas, tabacarias, casas noturnas, comércios, obras e igrejas.