Santo André intensifica manutenção nas escolas da rede municipal

A Secretaria de Educação de Santo André está intensificando as intervenções preventivas e corretivas do programa Escola em Dia, que ao longo do ano realiza a manutenção das escolas municipais da cidade. Durante as férias, algumas unidades estão passando por ampla reforma.





Uma das escolas que está sendo reformada é a Emeief (Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental) Celestino Bourrol, no Jardim Vila Rica. A unidade recebeu na última sexta-feira (12) a visita do prefeito Paulo Serra e o secretário de Educação, Almir Cicote.





"São mais de 50 escolas que estamos reformando durante as férias escolares. A gente aproveita esse período para deixar as escolas mais bonitas, atendemos mais de 500 chamados de manutenção, para quando nossos alunos e alunas voltarem em fevereiro, encontrarem escolas ainda mais estruturadas, com condições melhores", destaca o prefeito Paulo Serra.





As demais unidades da rede municipal estão passando por manutenções que incluem instalação de piso vinílico, drenagem externa, troca de cobertura, reforma de quadras, impermeabilização das calhas, entre outras medidas.





"Construímos um diálogo muito forte com todas as equipes gestoras, isso facilita para que as demandas de manutenção cheguem e sejam prontamente atendidas. Durante as férias estamos em um ritmo mais acelerado em todas as intervenções, para que na volta às aulas nossos alunos encontrem um ambiente favorável ao desenvolvimento educacional", afirma o secretário de Educação, Almir Cicote.





Programa - O Escola em Dia conta com três vans totalmente equipadas e profissionais especializados para realizar intervenções preventivas e corretivas nas mais de 100 escolas municipais da cidade.





Cada van atende em média 35 escolas. As unidades de ensino, divididas em regiões, passam por vistorias prévias para que cada local receba as ações conforme as atuais demandas. A equipe é composta por um motorista e seis profissionais que realizam as manutenções preventivas como reparos hidráulicos, elétricos, entre outras situações emergenciais.





A Secretaria de Educação conta ainda com uma equipe que atua apenas na prevenção, manutenção e limpeza de telhados e rede de esgoto nas unidades escolares.