Roubos e furtos de veículos têm queda de 15% em Santo André

Santo André registrou queda de 15% em crimes relacionados a veículos no ano passado. De janeiro a novembro de 2022, houve 6.416 ocorrências de roubo ou furto de carros, motos e caminhões, enquanto em 2023 o número caiu para 5.461. O prefeito Paulo Serra (PSDB) destaca que a queda nessa modalidade criminal está relacionada ao avanço do sistema de monitoramento por câmeras e investimentos promovidos na GCM (Guarda Civil Municipal).

No geral, os crimes que envolvem subtração de itens tiveram queda de 4% na cidade, caindo de 21.518 em 2022 para 20.591 no ano passado. O levantamento leva em consideração os crimes referentes a veículos, roubo de carga, de 85 para 73 (-14%), roubo em geral, de 6.425 para 6.017 (-6%), e furtos em geral, única modalidade com alta no período, de 8.592 para 9.040 (+5%). “A questão da segurança pública talvez seja o maior desafio do País. Não estamos satisfeitos, e vemos isso especialmente na Região Metropolitana, como um problema de muitas cidades. As pessoas não sentem uma sensação de segurança, ao contrário”, afirma o prefeito. E complementa. “O que nos estimula a continuar investindo são os resultados mostrados pelos números, em especial, furto e roubo de veículo, que caíram muito em Santo André.”

Paulo Serra destaca as ferramentas tecnológicas, como a Muralha Eletrônica e o monitoramento da cidade, que saltou de 30 para 3.000 câmeras. O prefeito apontou ainda investimentos para a área da segurança, como armas e novas viaturas adquiridas para a GCM, além da parceria com a Polícia Militar por meio da Operação Delegada. A expectativa, segundo ele, é anunciar novos projetos de combate à criminalidade no mês de fevereiro.

A Muralha Eletrônica permite o compartilhamento de dados coletados por meio da leitura das placas dos veículos para identificar, por exemplo, carros que entram ou saem da cidade que sejam produto de sinistro, bem como caminhões que fazem descarte irregular de lixos e entulhos, além de vans, motos e ônibus que tenham alguma queixa registrada via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo). As imagens registradas pelo monitoramento da cidade são enviadas ao COI (Centro de Operações Integradas), que está localizado no Paço andreense.

Já a Operação Delegada é realizada por meio de convênio entre a Prefeitura e o governo do Estado de São Paulo, para que agentes voluntários da Polícia Militar reforcem o policiamento na cidade durante suas folgas. Em relação à GCM, a corporação recebeu itens como novas pistolas, carabina semiautomática e espingarda.

Segundo a Prefeitura, a corporação realizou 4.388 operações de combate ao crime em 2023. As ações, que tinham como foco a diminuição de roubos, furtos e demais ocorrências, resultaram em 125 prisões, recuperação de 60 veículos roubados ou furtados e atendimento de 12.506 ocorrências. Os projetos da Prefeitura coordenados pela GCM foram: Operação Ponto Seguro (956 ações), Bairro Seguro (87), Natal Mais Seguro (220) e a Patrulha Maria da Penha (171).