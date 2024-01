Deslizamento de terra deixa homem morto em S.Bernardo

As fortes chuvas que atingiram o Grande ABC entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste sábado deixaram estragos na região. Em São Bernardo, na Rua Odair Vieira, no Riacho Grande, um homem de 48 anos morreu soterrado após ter a casa atingida por um deslizamento de terra.

O chamado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta das 23h de sexta-feira. Segundo a corporação, foram encaminhadas três viaturas para o atendimento, além do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Defesa Civil, que também estiveram no local. A vítima, que não teve a identidade revelada, chegou a ser retirada das terras deslizadas, mas teve óbito declarado ainda no local.

A Defesa Civil informou que o deslizamento atingiu os fundos da casa, onde ficava o quarto do morador. A mulher e a filha da vítima também estavam no imóvel, mas não se feriram. Após vistoria técnica, a residência foi interditada preventivamente. As outras duas pessoas desalojadas foram encaminhadas para casa de parentes.

Outras seis residências estão com risco iminente devido ao deslizamento, e que por isso novas vistorias serão feitas ao longo do fim de semana.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), o caso foi registrado como desabamento ou desmoronamento e morte suspeita/acidental no 3º DP (Distrito Policial) de São Bernardo, que requisitou perícia e exames ao IML (Instituto Médico Legal). A causa da morte é investigada pelas autoridades.

NA REGIÃO

Ainda em São Bernardo, houve danos na Estrada dos Alvarengas, onde buracos foram abertos devido à intensidade da chuva. Quatro veículos, sendo dois ônibus, um micro-ônibus e um carro ficaram presos nas cavidades enquanto passavam. A via está passando por uma obra de drenagem e estava com uma camada de asfalto provisória, o que é padrão nesse tipo de intervenção. Ninguém saiu ferido.

Ocorrência parecida foi registrada na Estrada do Barreiro, no bairro dos Químicos, também em São Bernardo. A formação de buracos na via deixou alguns veículos atolados. Não houve informações sobre feridos.

Em Diadema, a chuva provocou a queda do muro de divisa entre o Hospital Municipal e o terreno ao fundo deste, onde está sendo realizada uma obra particular de fundação para a construção de apartamentos, mas ninguém se feriu. A Defesa Civil do município interditou parte do estacionamento dos funcionários do hospital na madrugada de ontem. Também foi registrada uma queda de árvore na rua Cangati, no bairro Eldorado, sem vítimas.

Mauá registrou uma ocorrência na rua Manoel Nascimento, no Jardim Zaíra, em decorrência de uma obra da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O reparo foi feito em conjunto pela própria companhia e a Defesa Civil municipal e não houve vítimas.