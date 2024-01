Palavra do Leitor - 14 de janeiro de 2024

Por agrado

Os brasileiros reclamam dos políticos, mas são os primeiros a votar neles, seja por agrado, impulso, comoção ou até sem checar nada sobre o candidato, muito menos suas propostas para lhes representar. Acreditam em tudo que prometem, não cobram nada, votam pensando em benefícios individuais e raramente na comunidade. Raros os que votam com consciência. Muitos dizem que já não suportam tanta corrupção e descrédito do serviço público, não naqueles que sufragaram o voto eleitoral. Deveríamos passar por uma reforma política drástica e exigir dos candidatos o mesmo que é exigido de um servidor público: nível superior para senador e seus vices, assim como para seus assessores, já que são eles os responsáveis pela legislação do País. Custa-nos muito caro sustentá-los. Outra ideia é fazer com que o senador seja eleito para permanecer no cargo tão-somente oito anos sem mais direito à reeleição. Outra sugestão é acabar com o financiamento de campanha eleitoral com dinheiro público e sim, com dinheiro arrecadado dos parlamentares através do fundo partidário dos partidos. Quiçá assim, poderíamos dar um passo para uma reforma profunda no legislativo, só assim, reduziria a grande célula de corrupção que reina no Brasil, há mais de 21 anos.

Francisco Emídio Carneiro

São Bernardo

Marta Suplicy

‘Marta fecha com PT e deixa gestão Nunes’ (Política, dia 10). Como podemos apoiar políticos que traem seus pares? Eles esquecem que temos internet e já começa a aparecer o que Marta Suplicy disse ao se desfiliar do PT em 2015: que a sigla foi “protagonista do maior escândalo de corrupção”; a reeleição de Dilma foi “propaganda enganosa”; votou a favor do “impeachment de Dilma Roussef”; que Haddad era o “pior prefeito” que São Paulo já teve; que em 2023 “apoiaria a reeleição” de Nunes. Mentirosos devem ser excluídos!

Tania Tavares

Capital

Lewandowski

‘Ricardo Lewandowski é anunciado como novo ministro da Justiça’ (Política, dia 12). Ganha o Grande ABC, que emplacou mais um ministro no governo gafanhoto, e perde o Brasil.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Conselheiros

‘São Caetano, Diadema, Mauá e Ribeirão dão posse a novos conselheiros’ (Política, dia 11). É a maior guerra para ser conselheiro, depois vira um cabide de emprego. Tem que ter noção da função que exerce. Aqui em Diadema, na última gestão, deixou muito a desejar. Sejam bem-vindos os novos conselheiros, sejam comprometidos com a causa pública (servir e proteger).

Ademir Moreira

Diadema

Dorival Jr. Seleção

A Seleção acertou em escolher um técnico brasileiro, mas deve jogar a essência do futebol brasileiro e não querer europeizar nosso esporte número 1. Não é correto comparar. Em uma equipe estrangeira, o mister chega sabendo do orçamento que pode gastar em suas escolhas; no Brasil, os técnicos jogam com outra realidade e se inventam. Quando a Seleção jogava como brasileiros, ganhamos cinco Copas. Quando começou se fundir com o futebol europeu, tomamos de 7 a 1 em pleno Mineirão.

Eduardo Furtado

Mauá