Câmara de Mauá fecha contrato para reforma no valor de R$ 2,8 mi

A presidência da Câmara de Mauá contratou a OAF Projetos e Obras Ltda, empresa que irá reformar as dependências do Legislativo, cujo prédio foi inaugurado em 2007. A estimativa do presidente da casa, Geovane Correa (PT), é aportar R$ 2,8 milhões nas intervenções.

O contrato prevê que sejam reformadas as salas dos vereadores, salas de apoio, áreas de circulação e de acesso, banheiros, marquise de entrada, sistemas de capitação com drenagem de águas pluviais e pinturas das fachadas externas, objetivando atender as normas de acessibilidade e de inclusão de pessoas com deficiência.

Na justificativa da reforma, Geovane aponta existir recomendações por parte do Ministério Público para adequações. “É muito necessário que seja feita essa reforma, pois há uma falta de acessibilidade para PCD. Precisamos adaptar as normas atuais, para que toda população seja atendida com igualdade”, afirmou o petista.

De acordo com o edital, a infraestrutura apresenta problemas de desgastes de pisos, revestimentos, esquadrias de janelas, portas, paredes, vários pontos apresentam infiltração, entre outros. Além disso, os banheiros também possuem degradação de materiais diversos e isso dificulta a limpeza diária do local.

Haverá substituição completa dos acabamentos do prédio que abriga os gabinetes dos vereadores tanto de tetos, paredes e pisos. A futura empreiteira também terá de embutir todos os circuitos e instalações que hoje se encontram aparentes e executar serviço de vedação e colocação de peitoril com pingadeira nas janelas existentes.

O piso exigido será de porcelanato esmaltado polido em todo o prédio, com pintura acrílica – removendo a atual pintura.

Na parte interna dos gabinetes será providenciada a instalação de divisórias de placas de gesso acartonado e pintura com tinta acrílica, portas de madeira com verniz, ares-condicionados, tomadas, interruptores, pontos de rede e de telefonia.

A Câmara prevê ainda a compra de novos mobiliários. Para os gabinetes, haverá cadeiras e mesa tipo diretor, além de gaveteiros para os assessores.

Geovane não deu previsão sobre início e fim dos reparos, devido à finalização dos trâmites contratuais, porém o petista garante que isso não atrapalhará a rotina da casa. “Os serviços dados da Câmara não serão afetados, ainda mais agora que estamos em recesso e vamos tentar realizar as adequações da casa nesse tempo.”

Para evitar conflitos no atendimento, o Legislativo já instituiu uma norma: até o dia 31 de janeiro, haverá revezamento presencial obrigatório para não haver prejuízo ao serviço público, dispensado o controle de ponto eletrônico dos servidores.