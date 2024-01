'Quero ganhar. Se jogarmos bem, melhor', diz capitão do Barcelona sobre final da Supercopa

Esqueça espetáculo e jogo vistoso. Para Sergi Roberto, capitão do Barcelona, a equipe precisa estar concentrada o tempo todo no rival Real Madrid para conseguir o título da Supercopa da Espanha, que será disputada neste domingo, em Riad, na Arábia Saudita, a partir das 16 horas.

"Quero ganhar o título. Se jogarmos muito bem, gostamos mais do jogo, mas queremos vencer, aconteça o que acontecer. Ficaria especialmente entusiasmado por conquistar meu primeiro título na condição de capitão", afirmou o jogador em entrevista coletiva concedida neste sábado no Al-Awwal Park.

Sergi disse que o primeiro passo para conseguir diminuir as chances do Real Madrid é ter a posse de bola. "Somos muito bons quando temos o controle do jogo. O objetivo é ter a bola e defender com ela", comentou.

Outra preocupação manifestada pelo jogador do Barcelona foi a atenção com os homens de frente do rival. A marcação precisa ficar atenta para inibir as ações ofensivas do rival de Madri, segundo Sergi.

"É preciso controlar as chegadas do Real. Eles são eficientes próximos à área. O Bellingham é um jogador muito talentoso e pode achar espaços para os atacantes e também tentar as finalizações", disse o defensor em entrevista ao jornal Marca.