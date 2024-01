De Bruyne marca, dá assistência e comanda virada do Manchester City sobre o Newcastle

Em um jogo de várias alternativas, o Manchester City conseguiu uma virada emocionante e derrotou o Newcastle por 3 a 2 neste sábado, pelo Campeonato Inglês. Kevin de Bruyne, que entrou no segundo tempo, foi o nome do jogo. Entrou faltando 20 minutos, fez o gol de empate e deu a assistência para a virada no placar nos acréscimos.

No jogo, o City saiu na frente com golaço de Bernardo Silva. A equipe de Pep Guardiola levou a virada com dois gols em dois minutos e foi para o intervalo com a desvantagem de 2 a 1. Na etapa final, o empate veio graças a um belo chute de De Bruyne e, nos acréscimos, Oscar Bobb fez 3 a 2.

O resultado deixa o City na segunda colocação com 43 pontos, quatro a menos que o Liverpool. Já o Newcastle chegou aos 29 pontos e aparece na parte intermediária da classificação.

Embalado pela goleada de 5 a 0 sobre o Huddersfield Town há uma semana, pela Copa da Inglaterra, o Manchester City iniciou o jogo bastante inspirado. Apostando em jogadas de velocidade e também na troca de passes no campo do rival, a equipe do técnico Pep Guardiola não demorou a encontrar o caminho das redes.

Aos 25 minutos, numa jogada iniciada pela direita, o português Bernardo Silva completou de letra o cruzamento de Kyle Walker, e mandou a bola no cantinho para fazer 1 a 0.

Com o jogo controlado, o City viu a vantagem ruir em dois minutos. A história do duelo começou a mudar justamente a partir de um brasileiro. Bruno Guimarães acionou o atacante Alexander Izak na área. Ele achou espaço para finalizar e acertou um belo chute para deixar tudo igual.

O City se preparava para tentar uma nova blitz contra o adversário quando, numa interceptação de Izak, o Newcastle conseguiu a virada. Gordon foi lançado pelo lado esquerdo e chegou na área adversária. Ele bateu cruzado, tirou a bola do alcance do goleiro Ederson, e estufou a rede aos 37 minutos: 2 a 1 para o time da casa e muita festa nas arquibancadas.

O segundo tempo apresentou um jogo de ataque contra a defesa onde o time de Pep Guardiola tentou encurralar o Newcastle em próprio campo. Aos 17 minutos, Kyle Walker chegou até a linha de fundo e cruzou na pequena área. Folden tentou o domínio, mas Bruno Guimarães apareceu para tirar o perigo.

Com seguidas chances desperdiçadas, Guardiola colocou em campo Kevin De Bruyne. Mesmo voltando de contusão, o meia logo mostrou categoria para, num belo chute da entrada da área, igualar o marcador aos 28 minutos.

A pressão sobre o Newcastle aumentou ainda mais e o goleiro Dubravka trabalhou bastante para frear o ímpeto do City. Ele fez pelo menos duas grandes intervenções em chutes de Julián Álvarez e Folden para garantir o empate de 2 a 2. Nos acréscimos, porém, Oscar Bobb aproveitou passe de Kevin de Bruyne e garantiu a vitória de 3 a 2.