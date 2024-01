MC Cabelinho revela que é adepto da poligamia: -Muito amor para dar

MC Cabelinho fez uma série de revelações íntimas durante sua participação no podcast Tet a Tet.

O cantor, de 27 anos de idade, que passou por uma cirurgia de vasectomia no fim de 2022, comentou que não sabe se vai reverter o procedimento e que se for para ter filhos, ele prefere adotar.

Durante a entrevista o MC ainda revelou que é adepto da poligamia, onde ele se relaciona simultaneamente com várias pessoas:

-No momento, para mim, [prefiro] poligamia. Tenho muito amor para dar. Eu enjoo muito rápido das coisas e das pessoas.

MC Cabelinho atualmente namora com a rapper Slipmami, e no último ano terminou um relacionamento de 11 meses com a atriz Bella Campos.