Mia Goth é processada por figurante que afirma ter sido chutado na cabeça pela atriz, diz site

Neta da atriz brasileira Maria Gladys, a artista britânica Mia Goth está sendo processada por um dos figurantes da continuação de X e Pearl, o filme MaXXXine. De acordo com o site norte-americano TMZ, o ator afirma ter sido chutado na cabeça propositalmente pela atriz, chegando até mesmo a ficar com uma concussão.

Ainda segundo o site, o figurante afirma que, na ocasião, estava coberto de sangue falso dos pés à cabeça e que ficou deitado no chão sujo por longas horas, ao lado de mosquitos e formigas. Mia Goth, que tem o papel da protagonista Maxine, deveria passar correndo por ele, olhá-lo e seguir correndo.

No entanto, de acordo com o que o ator contou ao TMZ, a atriz deixou de ser cuidadosa e, intencionalmente, o chutou na cabeça, causando graves dores no pescoço. Ele afirmou que nenhuma assistência médica foi oferecida no set e que Mia se aproximou dele no banheiro e o insultou, zombou e o menosprezou, chegando a o desafiar a fazer alguma coisa sobre o que havia acontecido.