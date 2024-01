Brunna Gonçalves choca internautas ao mostrar valor do IPVA de seu carro: Quase 12 mil reais!

Eita! Neste sábado, dia 13, Brunna Gonçalves se mostrou chocada com o valor do IPVA de seu carro que terá de pagar. Na imagem compartilhada pela artista através dos Stories do Instagram, Brunna revelou que deveria pagar um total de 11.661,92 reais até o dia 23 de janeiro de 2024.

O primeiro IPVA a gente nunca esquece, escreveu a esposa de Ludmilla.

Sendo o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, a taxa é obrigatória para donos de veículos, devendo ser paga anualmente, nos primeiros meses do ano. Nas redes sociais, os fãs da dançarina se mostraram chocados com o alto valor.