Thiago Carpini comanda, e São Paulo derrota São Bernardo em jogo-treino

O técnico Thiago Carpini iniciou sua trajetória no São Paulo com o "pé direito". Após ser apresentado aos jogadores, ele comandou o jogo-treino, neste sábado, no Centro de Treinamento da Barra Funda, e acompanhou a vitória do seu time sobre o São Bernardo, adversário do Campeonato Paulista, por 3 a 1, com gols de Galoppo, Wellington Rato e Juan. Matheus Régis descontou.

O treinador não contou com o zagueiro Arboleda, os laterais Moreira e Rafinha, além do meia Michel Araújo. Eles cumpriram cronogramas individuais para controle de carga. Já Rodrigo Nestor seguiu seu processo de recuperação com a fisioterapia, alternando trabalhos internos e no gramado. Todos vão fazer atividades neste domingo, quando o restante do elenco terá folga.

Diante do São Bernardo, o jogo-treino foi dividido em dois tempos. No primeiro, Thiago Carpini escalou o São Paulo com Rafael, Igor Vinícius, Diego Costa, Ferraresi e Welington; Luiz Gustavo e Pablo Maia; Wellington Rato, Lucas e Galoppo; Juan. Alisson também foi testado.

Já na segunda etapa, o treinador apostou em uma equipe formada com Jandrei, Luan, Alan Franco, Belem e Patryck; Alisson e Bobadilla; James Rodriguez, Luciano e Ferreirinha; Calleri. Erick, contratado junto ao Ceará, e Nikão, que retorna após passagem apagada pelo Cruzeiro, foram aproveitados, assim como Rodriguinho.

O primeiro gol do São Paulo foi de Galoppo, convertendo pênalti sofrido por Igor Vinícius. O segundo saiu em linda jogada individual de Wellington Rato, que deu uma "caneta" no zagueiro antes de tocar na saída do goleiro. O terceiro foi de Juan, em chute da entrada da área.

O primeiro dia de Carpini no clube começou com uma reunião com Lucas Silvestre e Pedro Sotero, auxiliares de Dorival Júnior que permaneceram comandando as atividades até a última sexta-feira. Na longa conversa, Carpini e o auxiliar Estephano Djian receberam informações detalhadas sobre os trabalhos realizados até o momento na pré-temporada. Enquanto isso, o preparador físico Caio Gilli, outro que chega com o treinador, se reuniu com os profissionais da comissão fixa do clube. Na sequência, o treinador reuniu jogadores, comissão técnica e diretoria no gramado, onde falou um pouco sobre sua expectativa para o trabalho no clube.

O treinador terá agora exatos sete dias de trabalho antes da estreia do São Paulo na temporada. O clube tricolor enfrenta o Santo André no dia 20 de janeiro (sábado), às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Thiago Carpini aguarda o Boletim Informativo da CBF, o BID, para estar à beira do gramado.