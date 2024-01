Luiza Brunet detona brothers que fizeram comentários sobre corpo de Yasmin Brunet: Vamos eliminar

Polêmica das grandes! A madrugada deste sábado, dia 13, ativou a revolta dos internautas que acompanhavam o BBB24. Em conversa no Quarto do Líder, os participantes Rodriguinho e Nizam aproveitam a discrição do ambiente para destilar comentários considerados ofensivos para as participantes Yasmin Brunet e Isabelle Nogueira.

Sobre Isabelle Nogueira, quem iniciou o assunto foi Vinícius, também presente no quarto, que decidiu compartilhar sobre sua paixonite pela sister. Logo em seguida, os brothers que o acompanhavam reduziram a manauara para aquela que passa seu tempo apenas cantando Boi Bumbá.

Já a modelo foi alvo dos participantes ao teceram diversos comentários sobre seu corpo, além de citarem uma tentativa de espiar a modelo tomar banho pelas câmeras. A conversa começou com o cantor relatando achar Yasmin bonita, mas disse que, por estar com 35 anos de idade, ela já estaria velha.

Nas palavras de Nizam, o problema não seria o rosto da modelo, mas sim do corpo, afirmando o achar meio estranho.

- Se eu jogar uns negocinhos, eu também fico lindo, comentou o paraolímpico Vinícius.

Quem também estava no ambiente era brother Lucas Pizane, que pediu para que os companheiros ficassem quietos, mas não foi ouvido. Pelo contrário, Rodriguinho continuou falando sobre Brunet e como a sister largou a mão para comer pacotes de biscoito com requeijão no confinamento.

- Aqui a gente tá vendo a realidade mesmo, comentou Nizam.

Revolta de Luiza Brunet, mãe de Yasmin

Através das redes sociais, Luiza Brunet detonou as falas dos brothers e relembrou sobre o passado de Rodriguinho. Para quem não sabe, o cantor de pagode é pai de cinco filhos e foi acusado por sua ex-esposa de agressão.

- Quanta ternura, educação e beleza juntas, dos machos alfa. Olha o diálogo dos outros príncipes da beleza, disse, nos Stories do Instagram.

- Rodriguinho, pai de cinco filhos e agressor de mulher. Três homens com ego ferido porque a Yasmin jamais daria bola para eles. O agressor é o pior vovô. Vamos eliminar, pediu a modelo.

Em um dos trechos divulgados por Luiza, ela mostra a cena onde os homens cogitam ver Yasmin Brunet durante o banho, através das câmeras no quarto do líder, para poderem analisar seu corpo.

- Não tem nem liberdade para um banho improvisado, tarados! Todas as mulheres merecem respeito, até as mães desses agressores. A Yasmin tem muito respeito, é admirada, mulher inteligente, poderosa. Tem homem que não aguenta porque é fraco, afirmou Luiza.

Bárbara Evans sai em defesa de Yasmin Brunet

Quem lembra quando criavam rivalidade entre essas duas? A também modelo Bárbara Evans seguiu os passos de Luiza e utilizou de suas redes sociais para expor sua opinião, além de sair em defesa da sister.

- Não vou nem dar bom dia primeiro, eu fui ver o Instagram e vi aqueles dois machos escrotos falando mal da Yasmin. Falando que ela já foi melhor, o que é aquela bunda, ela come desesperadamente, citou alguns dos comentários feitos por Rodriguinho e Nizam sobre a modelo.

- A menina tem 35 anos de idade e está perfeita, com um corpo perfeito, além disso, a inteligência dela vai além da inteligência deles. Quem são eles para falar mal de uma mulher? Eu estou bem chocada. A Yasmin está maravilhosa, eu não sei da onde eles tiraram que ela está descuidada. Ela faz o que ela quiser com o corpo dela, quem são eles para julgar?, disparou.

- O Rodriguinho fala que ela largou a mão por estar comendo. Ele está reparando no que ela está comendo para falar mal da menina! Olha, quanto macho escroto. Eles estão falando mal dela porque estão loucos para ficar com ela, mas ela não quer ficar com ninguém, sabe por que? Porque ela é muito inteligente, garantiu Bárbara Evans ao finalizar.