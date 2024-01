Evaristo Costa é internado em UTI após complicações da doença de Crohn

O jornalista Evaristo Costa foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital da Inglaterra, onde mora, após complicações da doença de Crohn, um dos tipos mais comuns de doenças inflamatórias intestinais. "E minha 'querida' doença de Crohn me trouxe de novo para o médico com algumas complicações. E agora para a emergência de novo. Estão me perguntando se tenho dor. Sim, tenho fortes dores abdominais", disse o jornalista no Instagram.

Os sintomas que levaram Evaristo à emergência foram diarreias (devido à doença, pode conter sangue), febre e perda de peso. No hospital, precisou recorrer à morfina para aliviar as dores.

"Isso tudo me leva à fraqueza, fadiga. A baixa imunidade deixa meu corpo aberto para entrada de vírus e bactérias, como aconteceu com minha perna há um mês. Se eu não me cuidar, posso ter complicações como anemia e graves infecções", completou o jornalista.

Evaristo esperava receber alta hospitalar neste sábado, 13, após a realização de exames e o desaparecimento dos sintomas. Contudo, os médicos ainda não o liberaram. "Sigo no lugar certo e em boas mãos", finalizou.

O que é doença de Crohn?

A doença de Crohn é crônica, não tem cura e é um dos tipos mais comuns de doenças inflamatórias intestinais. Os sintomas podem incluir febre, diarreia, cólica abdominal e sangramento retal.

O tratamento com medicação ajuda a controlar a doença, mas nem sempre é suficiente.