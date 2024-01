Santos usa 7 reforços entre os titulares e vence Oeste em único jogo-treino antes do Paulistão

O Santos realizou neste sábado o seu único jogo-treino antes do início do Campeonato Paulista. Sob o comando de Fábio Carille e com nomes de jogadores experientes entre os titulares, casos de Gil e Giuliano, o clube alvinegro derrotou o Oeste por 2 a 0, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Julio Furch e Marcelinho.

Carille montou uma equipe com várias novidades, com a presença de sete reforços. Além da ex-dupla do Corinthians, estavam entre os titulares: o lateral Aderlan, os volantes João Schmidt e Diego Pituca, além dos atacantes Pedrinho e Guilherme. Os remanescentes da última temporada eram: o goleiro João Paulo, o zagueiro Joaquim, o lateral Felipe Joantan, recuperado de uma cirurgia no joelho, e o centroavante Julio Furch.

O jogo-treino foi dividido em quatro tempos de 25 minutos. Nos últimos dois quartos, o treinador aproveitou para fazer alguns testes, dando chances para jogadores a exemplo de Vinicius Zanocelo, Cazares, Otero e Willian Bigode. Um dos destaques foi o goleiro João Paulo com grandes defesas. Mais tarde, foi substituído por João Pedro.

O Santos abriu o marcador aos 14 minutos. Diego Pituca puxou o contra-ataque em velocidade pela esquerda e tocou para Guilherme. O ponta passou pela marcação e cruzou para Julio Furch pegar de primeira e fazer 1 a 0.

O Oeste, no entanto, equilibrou as ações e deu trabalho ao goleiro João Paulo. O segundo gol do Santos só saiu no terceiro tempo, quando Otero cobrou falta com muita força, a bola explodiu na barreira e caiu no pé de Marcelinho. O atacante soltou uma bomba, no ângulo, e deu números finais ao confronto.

Carille tem mais uma semana para implantar sua filosofia no Santos e definir o time que entrará em campo na estreia do Campeonato Paulista. O duelo será diante do Botafogo, no dia 20 de janeiro (sábado), às 18h, no Santa Cruz, em Ribeirão Preto.