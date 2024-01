Ex-namorados, Bruna Marquezine para de seguir Enzo Celulari nas redes sociais e levanta especulações

Dando o que falar! Na manhã deste sábado, dia 13, Bruna Marquezine voltou a se tornar assunto nas redes sociais após internautas notarem que ela deixou de seguir o ex-namorado, Enzo Celulari, no seu Instagram. Para quem não sabe, os dois tiveram um romance que durou um ano, chegando ao fim em julho de 2021.

E não parou por aí, Sasha Meneghel e o marido, João Lucas, também teriam dado unfollow no rapaz. Ainda não se sabe o motivo exato que levou a esse rompimento, mas fato é que os quatro estavam juntos em Fernando de Noronha na primeira semana de 2024. Com isso, os internautas estão suspeitando que possa ter acontecido algo durante essa viagem.

Como você acompanhou, Bruna e Enzo nunca esconderam a boa relação mesmo após o término. Além da recente viagem, o ex-casal já foi visto juntos em outras ocasiões, como no Carnaval do Rio de Janeiro em 2023 e no show de Bruno Mars no festival The Town, também em 2023.

Será que rolou alguma coisa?