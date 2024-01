Thiago Carpini tem bate papo com elenco e realiza primeira atividade como técnico do São Paulo

Thiago Carpini comandou neste sábado a primeira atividade como treinador do São Paulo. O treino foi realizado no Centro de Treinamento da Barra Funda, onde foi recepcionado pela diretoria e apresentado ao elenco. Ele chega para substituir Dorival Júnior, que aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. O clube tricolor arcou com a multa de R$ 1 milhão para tirá-lo do Juventude, que anunciou Roger Machado para o seu lugar.

O treinador assinou até o final do ano com o São Paulo e terá ao seu lado o auxiliar técnico Estephano Djian e o preparador físico Caio Gilli. A comissão técnica ainda contará com Pedro Sotero, que vinha comandando a equipe durante a pré-temporada na ausência de Dorival Júnior e junto com Lucas Silvestre, filho e membro da equipe do atual técnico da seleção brasileiro. Thiago Carpini teve uma longa conversa com a dupla antes de realizar sua primeira atividade com o elenco.

"É difícil externalizar em palavras o que eu estou vivendo desde o acerto com o São Paulo. O fato de ser lembrado por um clube tão gigante já me deixou muito lisonjeado, é um conhecimento do meu trabalho. A gente se prepara para essas oportunidades. Espero que as coisas aconteçam de maneira positiva de agora em diante. Estou feliz e lisonjeado por essa chance. É um grupo vitorioso e espero responder à altura", disse Thiago Carpino logo após a sua chegada na capital paulista, ainda no Aeroporto.

Thiago Carpini ganhou a concorrência de Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, ao ser escolhido para comandar o São Paulo. Ele terá grandes desafios pela frente, a exemplo da Supercopa do Brasil, que acontecerá no início de fevereiro, frente ao Palmeiras, e da Copa Libertadores da América, após dois anos de ausência.

O treinador terá agora exatos sete dias de trabalho antes da estreia do São Paulo na temporada. O clube tricolor enfrenta o Santo André no dia 20 de janeiro (sábado), às 20h, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Thiago Carpini aguarda o Boletim Informativo da CBF, o BID, para estar à beira do gramado.