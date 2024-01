Deslizamento de terra mata 18 no oeste da Colômbia

Um deslizamento de terra na região Oeste da Colômbia matou pelo menos 18 pessoas na sexta-feira, 12, e deixou dezenas de feridos, disseram autoridades do país. A Unidade Nacional de Gestão de Risco de Desastres informou em comunicado que a avalanche de lama cobriu uma movimentada estrada municipal em uma área montanhosa que liga as cidades de Quibo e Medellín. Pelo menos 35 pessoas feridas foram levadas para diferentes hospitais. O presidente colombiano, Gustavo Petro, tuitou que seu governo forneceria todo o apoio necessário no que ele descreveu como uma "tragédia horrível". Fonte: Associated Press.