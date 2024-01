Mamma Bruschetta é internada na UTI após quadro de tosse e falta de ar

Mamma Bruschetta, de 74 anos de idade, foi internada na UTI na última sexta-feira, dia 12, após apresentar um quadro de tosse e falta de ar. A apresentadora está atualmente no hospital São Luiz Itaim, em São Paulo.

Através das redes sociais, a equipe de Mamma compartilhou um boletim médico informando seu estado de saúde:

A paciente Mamma Bruschetta deu entrada no pronto-socorro da unidade nesta sexta-feira (12), com quadro de tosse e falta de ar. Foram realizados exames complementares que identificaram quadros de pneumonia e arritmia cardíaca. A paciente foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e tratamento, com quadro estável, consciente e comunicativa.

Melhoras pra ela, né?