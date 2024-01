Após indicar Davi ao paredão e receber alfineta, Rodriguinho dispara: Quer fazer show? Show eu sei fazer

O BBB24 ligou o modo turbo real! Pois é, na noite da última sexta-feira, dia 12, mais um novo paredão foi formado e agora o público deve escolher entre Davi, Juninho e Thalyta. E se você conferiu o ao vivo, deve ter visto que Davi usou seus 30 segundos para defender sua permanência no programa para dar uma alfineta em Rodriguinho, que o indicou para a berlinda.

Em sua fala, ele disparou:

- Acho que o voto do Rodriguinho foi um voto com emoção, e não estratégia e, pra mim, isso faz dele um péssimo jogador.

E, como era de se esperar, Rodriguinho não levou a fala de Davi com muito gosto. Pelo contrário, na cozinha do VIP, o cantor comentou a situação com Lucas Henrique:

- Fui homem. Quer fazer show? Show eu sei fazer. A coisa que mais sei na vida é fazer show.

Eita! E a rivalidade se estabeleceu mesmo, porque depois disso, Rodriguinho ainda foi desabafar com Leidy Elin e Wanessa Camargo, chamando o competidor de folgado e afirmando não querer nem trocar olhares com ele.