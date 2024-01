Após tomar unfollow de Zendaya, Tom Holland atualiza status de relacionamento

Tom Holland deu um chega para lá nos boatos de término com Zendaya. Caso você esteja por fora, o casal virou alvo de rumores de crise após a atriz deixar de seguir o ator nas redes sociais. No entanto, em conversa com o TMZ, o intérprete de Homem Aranha foi direto ao desmentir a situação:

- Não, de forma alguma.

Então tá, né? Fato é que Zendaya não deixou de seguir apenas o namorado. Do dia para noite, a modelo deu unfollow em todas as pessoas, deixando em aberto se a iniciativa faz parte de alguma ação publicitária.

Vale lembrar que os dois atuaram juntos nos filmes do Homem-Aranha, no universo da Marvel Studios, e estão juntos oficialmente desde 2021.