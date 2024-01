A caminho do Corinthians, zagueiro Félix Torres se despede do futebol mexicano

O zagueiro Félix Torres é aguardado no Parque São Jorge neste sábado para passar por exames médicos e ser anunciado como novo reforço do Corinthians. O jogador usou as redes sociais para se despedir do Santos Laguna e do futebol mexicano. Ele vinha de uma longa negociação com o clube paulista, que se iniciou no final do ano passado. A ideia do presidente Augusto Melo era anunciar o atleta no dia da sua posse, mas encontrou dificuldade em conseguir a liberação por parte do ex-clube do equatoriano.

Com Torres com as malas prontas a caminho do Brasil, o Corinthians pode de uma vez confirmar o seu quinto reforço para a temporada. O clube alvinegro contratou também os laterais-esquerdos Diego Palácios e Hugo, o volante Raniele e o meia Rodrigo Garro. O zagueiro Gustavo Henrique é outro que está muito próximo de ser anunciado. Ele, inclusive, já está em São Paulo.

"Muito obrigado por tudo, desde o primeiro dia que cheguei à família guerreira, pelo apoio por confiar em mim e me ajudarem a alcançar meus sonhos. Me senti em casa e sempre levarei vocês comigo, terão um torcedor a mais e agora vou sempre torcer por vocês e desejar o melhor em cada partida. Agradeço ao presidente Dante Elizalde por realizar tudo isso, serei sempre grato pela confiança e oportunidade de fazer parte de um grupo com grandes seres humanos e profissionais. Obrigado torcedores por todo o apoio, em todos os jogos levarei vocês na minha cabeça", disse Félix Torres.

O zagueiro vai custar R$ 27 milhões aos cofres cotidianos. Esse valor ainda pode aumentar caso o atleta bata algumas metas estipuladas em contrato. Félix Torres tem 27 anos e vem sendo nome frequente na convocação da seleção equatoriana. Ele esteve na última Copa do Mundo e já fez um gol contra o Brasil.

O Corinthians estreia no Paulistão no dia 21 de janeiro (domingo), às 18h, na Neo Química Arena. O time alvinegro está no Grupo C, ao lado de Red Bull Bragantino, Mirassol e Inter de Limeira.