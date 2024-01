Justiça do Grande ABC emite 10 medidas protetivas por dia

O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu 3.849 medidas protetivas entre janeiro e dezembro de 2023 para vítimas de maus tratos do Grande ABC. O número indica que, por dia, 10 mulheres começam a ser protegida pelo recurso baseado na Lei Maria da Penha. O índice teve alta de 18.2% em comparação ao mesmo período de 2022, que registrou 3.256 casos. O Foro de São Bernardo lidera as estatísticas, com 1.166 concessões, seguido por Santo André com 990 medidas em 2023.

A delegada Daniele Andrade Rodrigues, titular da Delegacia da Mulher de Santo André, explica que o pedido de medida protetiva de urgência pode ser solicitado mesmo que o caso relatado pela vítima não tipifique crime. Sendo assim, de acordo com a Lei Federal nº 14.550 de 19 de abril de 2023, é possível pedir o recurso sem que exista inquérito policial ou BO (Boletim de Ocorrência).

“Essa lei criou a possibilidade de se pedir medida protetiva independentemente da existência do crime. Por exemplo, quando o homem controla todo o salário da mulher ou a proibiu de trabalhar, isso não configura crime, mas, hoje, você pode pedir medida protetiva mesmo assim. Se a mulher vai a uma delegacia e relata algo que nós entendemos que não é crime, não fazemos o boletim de ocorrência, mas tomamos as declarações dela e encaminhamos ao judiciário. Nós não fazemos juízo de valor. Se ela diz que precisa (da medida protetiva), nós pedimos e quem decide é a Justiça”, declara a delegada.

Descumprir a decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência pode gerar detenção de três meses a dois anos. “Quando o juiz deferiu a medida, ela só começa a valer quando o agressor for formalmente notificado. A gente instaura pelo artigo 24A da Lei Maria da Penha em caso de descumprimento, passivo de prisão preventiva.”

Segundo a delegada, os tipos de medidas protetivas mais solicitadas são de afastamento do lar ou local de convivência com a ofendida, contato e/ou aproximação da vítima, familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre estes e o agressor.

A Lei Maria da Penha prevê cinco formas de violência doméstica contra a mulher. São elas, física (tapas, empurrões, socos, murros e chutes), psicológica (qualquer tipo de ato que mine a autoestima da mulher e sua liberdade, como ameaça e perseguição); sexual (estupro, divulgação ou registro de imagens íntimas sem consentimento); patrimonial (qualquer tipo de conduta que atinja a autonomia econômica da mulher, como destruição de bens e pegar dinheiro na conta dela); e moral (calúnia, injúria e difamação).

“Normalmente, o ciclo de violência não começa com a agressão. Ele é progressivo. Começa com xingamentos, um empurrão, um tapinha despretensioso até que chega a uma violência física. A mulher, às vezes, se sente responsável pelo ato do outro, vai permitindo pequenas violências e abre mão da liberdade. Muitas também possuem dependência financeira ou não denunciam porque pensam nos filhos. Às vezes, a mulher é vítima e nem sabe. Acaba fazendo coisas para agradá-lo e não percebe que está sofrendo violência psicológica”, diz a delegada Daniele Rodrigues.

TORNOZELEIRA

O número de medidas protetivas de urgência solicitadas pela Delegacia de Defesa da Mulher on-line de São Paulo aumentou 53,9% entre 2022 e 2023, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado). “Em 2022, foram solicitadas 17.536 medidas protetivas. Já em 2023, até dezembro, eram 26.996 solicitações. O monitoramento do agressor ocorre de acordo do local onde o fato ocorreu, em cada região há programas específicos que podem fazer o monitoramento como a patrulha Maria da Penha, rondas da GCM (Guarda Civil Metropolitana) e botão do pânico”, pontuou em nota.

A Pasta iniciou um projeto piloto na Capital para o uso de tornozeleiras eletrônicas. Em quatro meses de teste, 144 detidos receberam tornozeleira eletrônica após deliberação do Poder Judiciário em audiências de custódia. Deste total, 65 foram por causa de violência doméstica. A ideia é que o recurso seja ampliado para todo o Estado até o fim de 2024.

“Esse projeto foi um grande acerto para que, de fato, o agressor detido por violência doméstica e solto em audiência de custódia seja monitorado e, em caso de descumprimento das medidas impostas, possa ser preso por uma equipe da Polícia Militar. Dessa forma, evitamos que ele se aproxime da vítima”, comentou o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, em nota.

Vem, Maria: ‘Violência não é só agressão’

Olhos roxos, hematomas pelo corpo e lesões difíceis de serem escondidas. A agressão é o ato mais conhecido do ciclo da violência, mas não é o único tipo de abuso. Controlar quais roupas a mulher vai vestir, afastá-la dos amigos, persegui-la, fazer abusos psicológicos, manipulações e chantagens também são elementos enquadrados na Lei Maria da Penha.

Para Solange Fernandes, coordenadora da Casa Vem Maria, em Santo André, a mulher pode permanecer por muito mais tempo em um relacionamento abusivo que não chega, de fato, a ter agressão. “Ela vai aguentando e adoecendo. Muitas vezes, procura atendimento para saúde mental porque não se sente bem, mas não consegue identificar que é pelo que está passando no relacionamento. Por isso, é importante ter serviços especializados em violência contra mulheres que consigam traduzir as violências que a vítima passa e não percebe.”

Os serviços de assistências social e psicológica da Casa Vem Maria, na Alameda Gaspar Nogueira, número 31, funcionam de segunda a sexta, das 8h às 18h. O primeiro atendimento não precisa ser agendado e o telefone de contato é 11 4992-2936 (também WhatsApp).

O ciclo da violência é composto pelas fases de “aumento da tensão”, a “explosão” e a “lua de mel”. De acordo com Solange, na reconciliação, o agressor pode dar presentes, pedir desculpas, falar que as agressões não vão acontecer novamente. “Na explosão, há o distanciamento do casal. Depois disso, o agressor pode agir de forma sutil e se aproximar novamente com pequenas conversas do dia a dia. Dessa forma, quando a vítima vê, ela já está novamente no ciclo.”

No Vem Maria, existem atendimentos individuais e coletivos para que as mulheres tenham contato com outras pessoas que enfrentam situações parecidas. “Pensamos quantas mulheres são descredibilizadas ao contarem sobre os abusos. Quando o Judiciário protege a mulher deferindo uma medida protetiva, é uma forma de validar essa vítima e motivar outras pessoas a procurem ajuda.”

As medidas protetivas concedidas na Comarca de Santo André são encaminhadas para o Vem Maria e a Patrulha Maria da Penha, da GCM (Guarda Civil Metropolitana). “Temos uma profissão responsável por perfilar todas as medidas, separando em idade, violências sofridas, localidade, identificação do agressor, entre outros dados. Fazemos contato de imediato com essa mulher oferecendo o serviço. Em caso de idosas, realizamos visita domiciliar.”

Para ajudar que mais mulheres possam identificar se estão no ciclo de violência, há também trabalhos preventivos em territórios, junto com Cras (Centro de Referência de Assistência Social), instituições de ensino e empresas.

Grupo busca desconstruir machismo

A Prefeitura de Diadema promove o GRHOM (Grupo Reflexivo de Homens) pelo Projeto Diamar (Diálogos Masculinos Restaurativos do município). A iniciativa segue as diretrizes da Lei Maria da Penha e do Conselho Nacional de Justiça, com a criação de centros de reeducação de agressores.

“O grupo visa desconstruir o machismo e desenvolver repertório para que eles possam lidar com conflitos de forma não-violenta. Não basta restringir direitos e punir. É importante que o homem reconheça o que fez e se responsabilize. Dentro da perspectiva da construção social da personalidade masculina, a violência é apresentada como um atributo, que faz parte da lógica de ser viril e forte”, explica Reginaldo Bombini, coordenador do GRHOM.

Em um ano, 66 homens já participaram da oficina. O número corresponde a voluntários e encaminhados pelo Fórum por causa de medida protetiva. O projeto também realiza trabalho socioeducativo com jovens internos da Fundação Casa (Unidade Diadema) e detentos do CDP (Centro de Detenção Provisória) da cidade. “Discutimos sobre como o ciclo familiar influencia na nossa forma de agir. É uma maneira de entendermos que nos moldamos para atender expectativas sociais e é possível fazer diferente. Falamos sobre perdão para além da questão religiosa, mas para reconhecer os estragos que causamos nas vidas das outras pessoas a partir de certas atitudes. Também trabalhamos sobre luto e como lidar com sentimentos de raiva e ciúmes.”

A formação é composta por 18 encontros semanais. Em caso de falta, é necessário repor o dia perdido. As atividades variam em rodas de conversas, simulações e questionários.

“Entendemos que é o período mínimo para que o homem seja provocado para começar a mudar. Estamos falando de um processo histórico cultural construído por toda vida. Então, não resolvemos em poucas conversas. Deve ser algo contínuo para que a mudança seja possível.” O contato com o grupo é feito por e-mail (mediacao.conflitos@diadema.sp.gov.br) e telefone (11 4044-0255 ou 4044-0254).