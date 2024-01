Obituário - 15 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Aristides Dichetti, 99. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Martins dos Reis, 98. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene Bernardino de Santana, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Ortolan, 81. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Memorial Phoenix.

Rosendo José Maçaranduba, 76. Natural de Conceição (Paraíba). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Walter dos Santos, 73. Natural de Nhandeara (SP). Residia no Parque Gerassi 2, em Santo André. Dia 10. Memorial Jadim Santo André.

Jorge Grigorio, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dinah Siqueira Santos, 71. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alaíde Francisco Jeronymo, 70. Natural de Paudalho (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em São Bernardo. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gessy Fernandes, 68. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 10. Cemitério de Açucena.

Rita Pereira da Silva, 61. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Gonçalves Aparecida, 57. Natural de Cachoeira dos Índios (PB). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Márcio Roberto Colevati, 54. Natural de Americana (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Comerciante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kátia Helena dos Santos, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Ajudante geral. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Antonio Semeão, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Técnico de segurança do trabalho. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo de Abreu Monsão, 42. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Mecânico. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Tullio Violini, 85. Natural da Itália. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Esportista ligado ao Palestra local. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Sahara Midio Caceta, 88. Natural de Piraju (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Wilson Facina, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Júlia de Sousa e Silva, 100. Natural de Pombal (PB). Residia no Jardim Lavínia, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.

MAUÁ

Adélia Ramon Campagnolli, 83. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Augusta Serafim Baião, 83. Natural de Tietê (SP). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Hermes Faria, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIO GRANDE DA SERRA

Jair Carlos de Oliveira, 56. Natural de Rio Grande da Serra. Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 10, em Santo André. Cemitério São Sebastião.