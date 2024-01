Ceni ressalta encontro com Guardiola, o 'melhor do mundo', e prevê voos altos do Bahia em 2024

Elogiado por Pep Guardiola nesta sexta-feira, o técnico Rogério Ceni retribuiu as palavras ao dizer que foi "um privilégio se encontrar com o melhor técnico do mundo". Comandando o Bahia em pré-temporada em Manchester, o brasileiro celebrou a receptividade e não escondeu sua empolgação com o time para a atual temporada, na qual previu "voos altos."

"Estão sendo dias maravilhosos aqui (em Manchester), não só pelo lado profissional. Nós agradecemos pela forma que fomos recebidos desde o grupo principal do City e demais pessoas que nos atendem. Experiência para muitos atletas, que nem do país tinham saído. Conviver com esse ambiente, estrutura, é algo que ficará para sempre na memória deles", afirmou Rogério Ceni.

O elenco do Bahia pôde tirar fotos ao lado dos atletas ingleses e ainda conhecer Guardiola, a quem Ceni não poupou elogios. "Primeiro agradeço as palavras, pode ter certeza que é um prazer para mim, um privilégio para a gente poder encontrá-lo", frisou Ceni. "Tive no Barcelona há 10 anos visitando, depois joguei contra ele como atleta quando estava no Bayern de Munique como treinador, e mês passado estive aqui e pude estar novamente com ele. E encontrá-lo mais uma vez, sempre gentil, receptivo, o melhor treinador do mundo, é um privilégio. Ele tem sempre coisas positivas de sistema de jogo, como se joga, maneiras e alternativas, para tentarmos, elevando o nível de atletas do Bahia, encaixar no clube."

E a chegada de Everton Ribeiro e Jean Lucas deixa Ceni empolgado para um 2024 diferente e vitorioso. "São dois jogadores que serão muito importantes. Everton já trabalhei com ele lá atrás, no Flamengo, e liguei algumas vezes. Pode acrescentar na parte tática, técnica, e como liderança", avaliou. "Pode atuar em várias funções no campo. Ele é espelho para vários jogadores. Desde 2017 nós, talvez, não tínhamos um atleta com potencial como Jean Lucas. São atletas que vão acrescentar bastante".

O comandante tricolor ainda se incomoda com a luta somente contra o rebaixamento em 2023 no Brasileirão. Mas prevê dias melhores e faz projeções ousadas. "Espero viver melhores momentos que 2023, voos mais altos, e que no próximo ano (2025) estejamos em torneios internacionais (ao menos a Copa Sul-Americana)", previu. "Acredito que nós podemos sonhar com coisas boas, já com o Campeonato Baiano e depois a Copa do Nordeste, algo grande para nossa região. Sem falar do Brasileirão".