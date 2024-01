Falcão estará na inauguração do ‘novo’ Ginásio Noêmia Assunção

O Ginásio Municipal Noêmia Assunção, localizado no Camilópolis, em Santo André, será reinaugurado no próximo dia 29. O equipamento está em fase final de reforma e ficará apto para receber jogos da LNF (Liga Nacional de Futsal). O Santo André Intelli não conseguia utilizar o local na competição nacional porque a LNF apontava “não conformidade com critérios técnicos do regulamento”. Deste modo, o time era obrigado a mandar suas partidas no Poliesportivo de São Bernardo. “É um sonho se concretizando. Foram três anos jogando fora e todos nós estamos aguardando esse momento. Vai ser um palco de muitas alegrias”, disse Rodolfo Guedes, presidente do clube.

Cidão, coordenador e técnico da equipe na LNF, também celebra a conquista. “Desde a nossa chegada aqui em 2021 que temos essa expectativa. Depois de muita luta conseguimos autorização da Liga para remodelar pontos importantes do ginásio. Estou feliz, satisfeito e esperançoso que vamos fazer bons jogos aqui nesta temporada”.

JOGO DO REI

A reinauguração do Ginásio Noêmia Assunção no dia 29, às 20h, será marcado pela presença do ícone do futsal, Falcão. Na ocasião acontecerá o “Jogo do Rei”, partida amistosa que reunirá atletas e amigos do craque. A entrada será 1kg de alimento não perecível. Nos próximos dias o clube divulgará os pontos de troca de ingressos.

LNF 2024

A Liga Nacional de Futsal deve começar em março. Serão 24 equipes que disputarão 16 vagas na primeira fase. Este ano haverá grandes novidades, como acesso e rebaixamento e a criação das Ligas A e B.