Hoje é tudo ou nada para o Grande ABC na Copinha

Água Santa e EC São Bernardo entram em campo hoje pela segunda fase da Copa São Paulo. A partir de agora é vencer ou vencer. A derrota significa o adeus à competição. A FPF (Federação Paulista de Futebol) marcou as duas partidas para a Arena Inamar. Enquanto o Netuno enfrenta o Juventude-RS às 17h, o Cachorrão encara o Santos logo em seguida, às 19h30. Os jogos seguem com entrada gratuita.

Segundo colocado no Grupo 26, o Água Santa terá os gaúchos de Caxias do Sul pela frente. A expectativa era que a partida acontecesse no Estádio do Baetão, respeitando o mando do líder do Grupo 25 na primeira fase. O próprio Juventude contava com isso, porém, a federação optou por marcar o jogo em Diadema.

Diante disso, o Netuno terá a força do seu torcedor na partida de logo mais. Para o duelo, o técnico Thiago Constância deve escalar a mesma equipe que venceu os dois primeiros jogos contra Nova Venécia-ES e Remo-PA. Contra o Santos, o treinador optou por rodar a equipe e utilizar uma escalação alternativa. “Temos a convicção que vamos enfrentar uma equipe muito qualificada e isso nos motiva. É um mata-mata, requer de nós uma concentração mais elevada e mais intensidade do que aquela que tivemos até agora. Temos a torcida, o nosso estádio e toda a atmosfera a nosso favor”, disse Thiago.

Já o Cachorrão, que ficou em segundo no Grupo 25, terá um tricampeão pela frente, fato que não intimida um dos destaques do time, o atacante Gustavo Santana. “Sabemos da qualidade do adversário, é uma equipe bem qualificada, mas nós trabalhamos para isso e temos capacidade de fazer um bom jogo. Feliz por ser o artilheiro da equipe na competição e espero poder ajudar com mais gols nesse jogo importante”, falou.

Esta será a segunda vez que EC São Bernardo e Santos se enfrentam na Copa São Paulo. Na edição do ano passado, o Cachorrão foi eliminado nessa mesma fase pelo próprio time da Vila Belmiro, que venceu o confronto por 2 a 1 no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.