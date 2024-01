Palavra do Leitor - 12 de janeiro de 2024

Lula no PL

‘PF investiga falsa filiação de Lula no PL de São Bernardo’ (Política, ontem). O que o presidente do PL vem fazer com o prefeito de São Bernardo, que é do PSDB? Leva o prefeito para o PL . Como tem gente fina no PL de Bolsonaro.

Carlos Umberto Vieira

São Bernardo

S.Bernardo endividada

‘Prefeituras da região fecham o ano com R$ 7,5 bi em dívidas’ (Política, dia 1). Ser São Bernardo a cidade do Grande ABC com a maior dívida da região em 2023 não me surpreende. O problema é que a cidade gasta mal, paga salários acima da média para alguns cargos e a outros, mais complexos e perigosos, paga muito abaixo da média da região. Isso provoca um êxodo de profissionais, principalmente das áreas de saúde, educação e segurança urbana, para outras cidades com melhor remuneração. O exemplo mais surpreendente disso estava no jornal Notícias do Município da última semana. Falo do concurso público onde o cargo de agente de trânsito – com funções de auxiliar, fiscalizar e dirigir viaturas do trânsito e que exige ensino médio – pagará salário igual ao de supervisor da guarda municipal, que, junto com as funções abaixo dela, faz praticamente o mesmo serviço, além de ter dezenas de atribuições e trabalhar armado, com um grau de responsabilidade muito maior. Para uma prefeitura contratar e treinar um profissional custa muito e perder para outra cidade custa muito mais. E quem sai perdendo com isso é o munícipe que acredita que a cidade está bem administrada.

Saulo Sobreira Ramos

São Bernardo

Saidinha

Até quando a sociedade terá que conviver com estas vergonhosas e condenáveis saidinhas temporárias em datas festivas para criminosos condenados? Será que até que um governador, ministro, deputado, senador ou um de seus familiares seja assassinado por um destes? No Estado de São Paulo, de um total de pouco mais de 34 mil presos que receberam este benefício no fim do ano, 1.566 não retornaram para a prisão, de onde jamais deveriam ter saído sem antes cumprir suas penas. São muitos bandidos nas ruas novamente. E o que eles estão fazendo? Imagina, né? Nem preciso citar aqui para não ser repetitivo. Sr. Pacheco, presidente do Senado, até quando vai ficar em sua gaveta o projeto aprovado pela Câmara em 2022 que extingue as famigeradas saidinhas em datas festivas? Só para citar um caso, em Minas Gerais, um sargento da Polícia Militar de 29 anos foi assassinado com dois tiros na cabeça por um desses anjinhos que saíram temporariamente da prisão, deixando uma viúva e uma criança de meses órfã. O meliante tem nada mais nada menos que 18 passagens pela polícia e seu comparsa, 15, sendo duas por assassinato. Até quando a polícia vai ficar enxugando gelo prendendo e a Justiça soltando os presos?

Mauri Fontes

Santo André

Cartão de crédito

Conhecida marca de cartão de crédito embutiu um jabuti (acréscimo) de R$ 7,49 mensais em minha fatura com a descrição de envio automático de SMS, sem qualquer consulta prévia ou autorização. Isto significa que cobravam este valor mensal apenas porque estavam enviando SMS informando a compra efetuada e valor a cada uso do cartão. Seria este jabuti uma alternativa para aumentar faturamento depois da limitação dos juros do rotativo? Felizmente tenho opções e, diante da negativa de zerar este custo mantido o serviço, simplesmente optei por cancelar meu cartão depois de 36 anos como cliente. Reporto este acontecido para que todos estejamos alertas com débitos estranhos lançados na fatura e recordando que as operadoras de cartão precisam muito mais dos clientes do que nós delas.

Walmir Ciosani

São Bernardo