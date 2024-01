A opacidade com dados que deveriam ser públicos tem se constituído em um dos principais problemas das administrações municipais no Grande ABC. Tome-se como exemplo o que ocorre em São Bernardo, onde o Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) denunciou à Justiça as reiteradas infrações do prefeito Orlando Morando (PSDB) e de seu secretário de Administração, Adler Kiko Teixeira (MDB), ao que dispõe a Lei de Acesso à Informação, legislação vital para garantir à população acesso a informações fundamentais sobre a gestão. A dupla parece desconhecer que uma das atribuições dos homens públicos é garantir a total transparência dos procedimentos governamentais.

A transparência no serviço público é pedra angular para a construção de administração justa e confiável. Infelizmente, em São Bernardo, a luz sobre a transparência obscureceu-se sob a gestão Morando. A preocupação se acentua quando se considera que o desrespeito à Lei de Acesso à Informação pode resultar em processo de improbidade administrativa. Na época em que a sociedade clama por maior participação cidadã e responsabilidade governamental, é lamentável ver lideranças políticas se distanciarem de princípios fundamentais. O direito à informação é essencial para a construção de democracia robusta, e qualquer tentativa de obstruir o acesso deve ser tratada com a devida seriedade.

É imperativo que as autoridades competentes investiguem minuciosamente as alegações feitas pelo Sindserv e esclareçam se há, de fato, irregularidades na conduta do prefeito. A transparência e a prestação de contas são requisitos não negociáveis para o exercício de cargos públicos, e a população de São Bernardo merece respostas claras sobre a conduta de seus representantes eleitos. Cabe ressaltar que o comprometimento com a transparência não é apenas obrigação legal, mas demonstração de respeito à confiança depositada pelos cidadãos. Espera-se que as instituições ajam com diligência para garantir que a Lei de Acesso à Informação seja respeitada por Morando e Kiko.