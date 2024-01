Mistérios da licitação na Fundação do ABC

O silêncio público com relação à suspensão da licitação aberta pela FUABC (Fundação do ABC) para contratação de empresa que faria a logística e armazenamento de distribuição de medicamentos para a Prefeitura de São Bernardo tem chamado atenção, tanto de pessoas que acompanham o dia a dia da Fundação quanto da política regional. A FUABC limitou a colocar em seu site que a concorrência, que era para ter acontecido na quinta-feira, havia sido paralisada por um pedido de impugnação de uma interessada no certame. Porém, diferentemente do que faz em outros editais, não publicou qual empresa contestou os itens da licitação nem os motivos da impugnação. Muito menos quando a concorrência deve ser aberta. O Diário pediu explicações da FUABC, que não forneceu detalhes do caso.

Timing

O maior estranhamento de quem circula e conhece os corredores da FUABC (Fundação do ABC) é o de que a licitação foi aberta no período entre o fim de 2023 e o começo de 2024, época de recesso parlamentar e quando muitos políticos estão de férias. E também pelo fato de o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), constantemente reclamar de falta de dinheiro para cobrir as demandas da saúde.

Referência

Por falar no prefeito Orlando Morando (PSDB), ele costuma dizer por aí que não lê o Diário, mas o que ele fala muitas vezes não pode se escrever. Ele pegou uma reportagem feita pelo Diário sobre os investimentos do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) – levantamento exclusivo do jornal, diga-se – para colocar a mulher, a deputada estadual Carla Morando (PSDB), como intermediadora dos recursos em um dos jornais panfletários que ele mantém.

Cobrança

Muito cobrada nas redes sociais por adotar postura branda com relação à nova crise da Enel, a deputada estadual Carla Morando (PSDB) decidiu gravar vídeo para defender o trabalho dela - enquanto relatora - da CPI da Enel na Assembleia Legislativa e pedir avanço nas apurações por parte dos órgãos controladores a respeito do serviço prestado pela empresa. Mesmo com esse post, muito distante da postura agressiva que ela teve com a Enel quando grande parte dos estragos causados no dia 3 de novembro foi registrada em São Bernardo.

Garoto-propaganda

Ex-prefeito de Ribeirão Pires, Clovis Volpi (PSD) apareceu em vídeo com o filho, o prefeito Guto Volpi (PL), falando sobre ações na Secretaria de Saúde, pasta agora comandada por Clovis Volpi. Ele trata sobre a chegada do equipamento de hemodiálise do Hospital e Maternidade São Lucas. Cada vez mais Clovis Volpi deve aparecer na estratégia de divulgação de Guto.

Elogios

Irmão do ex-prefeito Aidan Ravin (morto em 2021), Silvio Ravin tem elogiado o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sempre que pode. Advogado, ele chegou a cogitar assumir uma carreira política pouco tempo depois da morte de Aidan, mas o planejamento não avançou. Aidan e Paulo Serra sempre foram adversários.

PPP de Santo André

O secretário de Gestão Financeira da Prefeitura de Santo André, Pedro Seno, foi nomeado para compor o Conselho Gestor do Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas. A portaria foi publicada ontem.

Fora do ar

Mais uma vez o portal da Prefeitura de Rio Grande da Serra ficou dias fora do ar. Há um contrato de gestão de software em vigência, mas não é raro ver o site desatualizado e com problemas.