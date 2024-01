Sindserv processa Morando e Kiko por desrespeito à LAI

O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo ingressou com ação judicial contra o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário de Administração, Adler Kiko Teixeira (MDB), apontando que a dupla tem desrespeitado a LAI (Lei de Acesso à Informação) e sonegado dados a respeito do funcionalismo público.

A entidade argumenta que protocolou quatro ofícios com pedidos de informação a respeito de determinação formulada pela Prefeitura em agosto de 2023 sobre a cessão de servidores para as organizações sociais, principalmente para a FUABC (Fundação do ABC). A portaria do Paço transferiu cerca de 300 funcionários públicos municipais para a FUABC, sem dar detalhes.

Dois ofícios foram protocolados no dia 26 de setembro. Outros dois, no dia 2 de outubro. A ação foi protocolada pelo Sindserv no dia 13 de novembro, alegando que havia se passado período de 30 dias para encaminhamento de respostas sem que o Paço tivesse se manifestado. O Sindserv cobrou explicações da Prefeitura sobre a transferência de servidores para FUABC, se eles permaneceriam vinculados à Secretaria Municipal da Saúde e quais os critérios para a cessão desses funcionários.

“A Secretaria Municipal de Administração e Inovação do município de São Bernardo não respondeu aos ofícios até o presente momento, omitindo informações de legítimo interesse dos servidores públicos”, criticou a instituição, na peça assinada pelo escritório Bispo Advogados Associados.

A Lei n.º 12.527, de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), garante que nenhuma informação pública pode deixar de ser fornecida ao solicitante fora do prazo de 20 dias. O gestor identificado como responsável por represar os dados públicos pode ser responsabilizado, respondendo por improbidade administrativa.

O caso está na 2ª Vara da Fazenda Pública da cidade, cuja juíza titular é Ida Inês Del Cid.

Ela pediu manifestação do Ministério Público acerca do pedido do Sindserv e a Promotoria de São Bernardo concordou que o governo Morando descumpriu a Lei de Acesso à Informação ao ignorar a resposta para o sindicato.

“Opino pela concessão da liminar, para que as autoridades apontadas como coatoras (Morando e Kiko) prestem as informações solicitadas pelo ente sindical, no prazo a ser fixado pelo Juízo, ou justifiquem a demora, porquanto relacionadas à cessão de servidores públicos para atuação em entidade do terceiro setor, atividade de inegável interesse público e que possui relação com as atividades desenvolvidas pela impetrante”, escreveu Mariluce Pardi Garbelotto Belli, promotora de Justiça da cidade.

O processo está à espera de decisão de Ida Inês Del Cid, para concessão ou não da liminar solicitada.

A Prefeitura de São Bernardo não respondeu aos questionamentos feitos pela equipe do Diário.