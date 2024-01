Bolsas de NY fecham mistas após PPI e balanços de bancos; UnitedHealth pressiona Dow Jones

As bolsas de Nova York fecharam mistas nesta sexta-feira, 12, após os índices perderem força com o desenrolar de um pregão marcado pela divulgação de deflação nos preços no atacado norte-americano e por balanços corporativos. O Dow Jones foi fortemente pressionado pelas ações da UnitedHealth, que derreteram com o aumento dos custos médicos ofuscando o lucro acima do esperado. O mercado norte-americano não funcionará na segunda-feira em razão do feriado em homenagem a Martin Luther King Jr.

O índice Dow Jones encerrou o pregão em queda de 0,31%%, aos 37.592,98 pontos; o S&P 500 terminou com variação positiva de 0,08%, aos 4.783,83 pontos; e o Nasdaq ficou perto da estabilidade, com alta de 0,02%, aos 14.972,76 pontos. Na semana, houve ganhos de 0,34%, 1,84% e 3,09%, respectivamente.

A chance de o Federal Reserve (Fed) cortar juros já em março saltou para 74,2% nesta sexta-feira, segundo a ferramenta FedWatch, do CME Group, após o índice de preços ao produtor (PPI) dos EUA vir abaixo das expectativas.

O Dow Jones enfrentou pressão mais firme, diante da queda de 3,37% da UnitedHealth. As ações da gigante do setor de assistência médica derreteram mesmo após o resultado do quarto trimestre superar as projeções. A companhia, contudo, alertou que os custos médicos como parte dos sinistros estão acima das expectativas dos analistas. O lucro por ação da empresa aumentou 15,4% para US$ 6,16 no quarto trimestre, superando as projeções em US$ 0,16. A receita reportada foi de US$ 94,4 bilhões. O índice de custo médico da empresa subiu para 85%, ante uma estimativa de 84,1%.

Entre os bancos que anunciaram resultados, o JPMorgan perdeu 0,73% e apagou os ganhos iniciais. O Bank of America cedeu 1,06% e o Wells Fargo perdeu 3,34%.

Delta Air Lines despencou quase 9% e puxou para baixo todo o setor de companhias aéreas, após a empresa projetar guidance pior que o esperado.