Filhas de Palmirinha brigam na Justiça pela herança e acusam irmã de ocultar valores

Ao que parece, a família de Palmirinha está em pé de guerra! Isso porque, segundo o jornal Extra, as três filhas da apresentadora travam uma batalha judicial pela herança da mãe, que morreu aos 91 anos de idade, em maio de 2023.

Inclusive, Sandra Bucci, a caçula da família e a inventariante, está sendo acusada pelas outras irmãs de ocultar valores do patrimônio, como o lucro da empresa Artes Culinária Palmirinha Ltda, os direitos de imagem, vendas de produtos licenciados e o não pagamento de um empréstimo feito por Palmirinha quando ainda estava viva.

Inicialmente, a questão envolvendo o patrimônio e lucros da empresa Artes Culinária Palmirinha Ltda extrapola ao escopo deste feito e deve ser resolvida em via própria, no Juízo competente (dilação probatória). De igual modo, as discussões sobre haveres e balanço patrimonial devem ser objeto de ação própria, no Juízo cível competente. Indefiro as pesquisas quanto aos bens da empresa e em nome da inventariante, sendo certo que no presente Inventário apenas poderá ocorrer a partilha de quotas da sociedade pertencente à falecida (e não os valores representativos). Com relação aos empréstimos/doações efetivados pela falecida, configuram adiantamento de herança e devem ser objeto de colação por parte das herdeiras, diz a juíza Claudia Caputo Bevilacqua Vieira no documento que o jornal teve acesso.

Sandra, a filha caçula, afirma que as irmãs já dividiram alguns valores assim que a mãe morreu, cerca de cinco milhões de reais.