Centro Médico de Especialidades do Atrium será inaugurado em fevereiro

O novo CME (Centro Médico de Especialidades) do Atrium Shopping, em obras desde setembro de 2023, já tem data marcada de inauguração: 2 de fevereiro. No local serão atendidas mais de 30 especialidades, com agendamentos para consultas a partir do dia 5, além dos ambulatórios de hanseníase, de transexualização e serviços de enfermagem. O anúncio foi feito pelo prefeito do município, Paulo Serra (PSDB) nesta sexta-feira (12), durante visita ao local.

Ocupando área de 1,6 mil metros quadrados, com dois andares, equipado com elevador, escada rolante, 45 consultórios, e salas de exames e de pequenos procedimentos, o equipamento é o maior do Brasil dentro de empreendimentos comerciais, segundo o Paço andreense. As consultas com os médicos especialistas que atuam no CME serão realizadas após encaminhamento realizado pelas unidades básicas de saúde da cidade, mas a Secretária de Saúde diz já buscar soluções para agendamento direto.

“Inauguramos o equipamento em 2 de fevereiro. Isto é motivo de muita alegria, além da economia de recursos, temos também uma ampliação da capacidade de atendimento, que vai reduzir ainda mais o tempo de espera para diversas especialidades”, disse o prefeito, que aproveitou para anunciar outra novidade. “Estamos trazendo linhas de ônibus para cá também para facilitar este conceito de cidade descentralizada. Teremos um mini terminal de ônibus bem ao lado do shopping para facilitar o acesso da população”, disse o chefe do Executivo. Os espaços para ônibus devem ser entregues junto a nova unidade de saúde.

Segundo o Paço, toda a rede especializada será absorvida pelo CME Atrium, desta maneira a estrutura que existe hoje nos dois CMEs, localizados nas ruas Xavier de Toledo e Joaquim Távora, será transferida para o novo endereço, que vai funcionar das 7h às 21h. Será pago R$ 25 mil de aluguel no shopping, com devolução dos outros dois imóveis e que hoje custam R$ 75 mil por mês, ou seja, uma economia mensal de R$ 50 mil ou R$ 600 mil por ano.

“Teremos capacidade para atender 30.000 pessoas por mês aqui no shopping Atrium, e esperamos recebr todos os agendamentos entre 30 a 40 dias. Além disso, toda a parte de oftalmologia que a Prefeitura terceirizada, como exames, o cidadão sairá daqui com ele já realizado e com cirurgia encaminhada para o CHM”, destacou o secretário de Saúde, Gilvan Junior.