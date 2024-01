Vem aí! Paramount está desenvolvendo Top Gun 3 com Tom Cruise

Eles são indomáveis e eternos! Ao que parece, Top Gun, clássico dos anos 1980, vai ganhar o terceiro filme muito em breve. Isso porque, de acordo com o Deadline, a Paramount já está desenvolvendo a continuação da franquia com Tom Cruise.

O segundo longa, Maverick, lançado em 2022, fez um baita sucesso, arrecadando mais de um bilhão de dólares de bilheteria. Sendo assim, o estúdio não quer perder a onda e planeja começar as gravações do próximo projeto em 2025, já que, atualmente, Cruise segue ocupado com as filmagens de Missão Impossível 8.

Além do astro, a continuação também trará de volta Glen Powell e Miles Teller, que interpretaram Hangman e Rooster em Maverick.

Quem aí está animado com a notícia?