Santo André retomará debate sobre Estação Pirelli junto ao governo estadual

A reativação da Estação Pirelli, da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), voltará a ser pauta de debate entre a Prefeitura de Santo André e o governo do Estado. O prefeito Paulo Serra (PSDB) deve se encontrar na próxima semana com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), sendo que um dos temas debatidos será a retomada do antigo terminal ferroviário, desativado em 2006. Há dois anos, durante a corrida eleitoral, Tarcísio disse em entrevista ao Diário que a parada era um “compromisso assumido”.

A reativação da Estação Pirelli é debatida por anos em Santo André. O local era usado por funcionários que atuavam na fabricante de pneus que batizava a estação, localizada na Vila Homero Thon, entre duas paradas da Linha 10: Santo André – Prefeito Celso Daniel e Capuava. No ano de desativação, a CPTM alegou que o fechamento seria para evitar evasão de renda, já que a parada não possuía catracas, fazendo com que o uso do local, restrito a funcionários da empresa, fosse expandido para o público geral.

“A reativação da Estação Pirelli é, sem dúvidas, um dos maiores desafios para 2024. É um desejo, temos nos esforçado muito, mas não depende apenas da cidade”, afirmou o prefeito durante vistoria de obras no Atrium Shopping, complementando que estará com o governador Tarcísio de Freitas ainda este mês para demonstrar a importância do retorno do ramal. “Efetivamente, na questão de descentralizar, criando novos eixos de transporte fora do Centro, de alta capacidade e qualidade, a Estação Pirelli tem um impacto muito importante na cidade, e vamos mostrar isso para o governador”.

Em entrevista exclusiva ao Diário, ainda na condição de candidato, em 2022, Tarcísio disse que retomar a Estação Pirelli da Linha 10-Turquesa da CPTM era “compromisso assumido”. “A gente sabe que é uma demanda grande dessa linha que vai até Rio Grande da Serra. Vamos colocar para funcionar. Não há nenhum grande desafio do ponto de vista operacional e financeiro. É uma estação que a gente consegue voltar a operar em pouco tempo, em curto prazo”, comentou Tarcísio, na época.

A reativação do local também foi pauta no governo anterior, comandada por João Doria (PSDB). Em julho de 2019, durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes, o então governador apresentou um pacote de projetos voltados à mobilidade urbana do Grande ABC, como: troca da Linha-18 Bronze pelo BRT (sigla em inglês para ônibus de alta velocidade) construção da Linha 20-Rosa do Metrô (Lapa-São Bernardo), substituição da frota de trens da Linha 10-Turquesa (Brás-Rio Grande da Serra), e a reabertura da Estação Pirelli.

No projeto a intenção era construir uma nova estação em local próximo ao da antiga parada desativada. O projeto era estimado em R$ 30 milhões.

HISTÓRICO

Conforme mostrou o Diário em 2006, a CPTM teve como base um estudo para efetivar o fechamento da estação. Naquela época, a companhia fez uma auditoria que constatou que, dos 220 passageiros que usavam a plataforma todos os dias, apenas 27 eram funcionários da Pirelli. Como não havia fiscalização, passageiros chegavam a andar nos trilhos para pegar os trens na estação e, consequentemente, não pagar tarifa. O local foi construído na década de 1970, operando após acordo entre RFFSA (Rede Ferroviária Federal S/A) e a Pirelli.

A Estação também havia tido, anteriormente, um projeto para transformação da área no entorno, com um centro de compras e entretenimento, com cinemas, lojas e até hotéis. A Cidade Pirelli foi anunciada em 1997, pelo prefeito Celso Daniel, e previa investimentos próximos a R$ 200 milhões, porém, em 10 anos, apenas a empresa de telefonia móvel TIM criou um polo tecnológico no local.