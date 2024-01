Carol Francischini é diagnosticada com câncer no útero e passa por cirurgia

Carol Francischini compartilhou com seus seguidores na quinta, 11, a notícia de que estava com câncer no útero. Ela já passou pela cirurgia de retirada do tumor no Hospital Pro Matre, em São Paulo. Carol esclareceu que adiou a cirurgia por meses, o que fez com que a situação evoluísse para um câncer. Em entrevista à revista Quem, ela explicou que não foi preciso retirar o útero, e deve ficar sem trabalhar pelos próximos 15 dias.

Na entrevista, comentou que não se assustou com o diagnóstico, mas está atenta à recuperação. "Na verdade, não me assustei, eu só queria que terminasse a espera e a cirurgia fosse feita para voltar ao trabalho. O que mais me preocupa é a recuperação", disse. Ela vem recebendo mensagens de apoio dos seguidores nas redes sociais.

Carol Francischini já desfilou para grandes marcas nacionais e internacionais, em semanas de moda de São Paulo e Nova York, além de ser escalada para a Victorias Secret.

A modelo tem 34 anos e é mãe de Valentina, de 10 anos.