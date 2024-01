Luana Piovani relembra traição e entrega que último ano de namoro com Rodrigo Santoro foi tóxico: Uma prisão

Sem papas na língua, Luana Piovani decidiu colocar a boca no trombone sobre assuntos polêmicos, como agressão e traição. Nesta sexta-feira, dia 12, a apresentadora relembrou nas redes sociais a traição que acabou com seu namoro com Rodrigo Santoro, mas afirmou que o último ano do relacionamento foi completamente tóxico.

- Eu quero lembrar algumas coisas, porque parece que ninguém tem memória nesse país. Primeiro que eu não traí, voltei e fiquei na mesma cama. Eu traí, sim -- o que para mim foi maravilhoso, porque eu me libertei de uma prisão -- mas eu traí, voltei e falei: Cara, eu não te quero mais. Eu sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque meu relacionamento estava uma merda, eu estava vivendo dentro de uma prisão, completamente sufocada, quando eu vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei para dizer tchau, disparou nos Stories.

Para quem não se lembra, Piovani e Santoro namoraram por três anos nos anos 1990, e, na época, ela foi flagrada traindo o ator.

E não parou por aí! Na mesma sequência de vídeos nos Stories, Luana recordou a agressão de Dado Dolabella, seu ex-namorado - que, agora, namora Wanessa Camargo, participante do BBB24. Piovani criticou o novo casal e ainda afirmou que Dado já agrediu até mesmo a própria mãe, Pepita Rodrigues.

- Na época, eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, dona Pepita. Ela chorava, dizendo que ele tinha dado um tapa nas costas dela e empurrado. Parece que tem um outro agressor de mulheres na casa [se referindo a Rodriguinho]. Outro agressor, porque a Wanessa está com essa sombra, esse encosto. Ele bateu, falou que perdeu o controle, a mulher perdoou e viva o rebanho das mulheres que perdoam.

E sobrou até para os atores globais, viu! A apresentadora criticou a infidelidade de Cauã Reymond, Bruno Gagliasso e José Loreto.

- Eu não conheço o Cauã, não conheço aquele Loreto. Mas para mim é o seguinte, fez mal para uma mulher fez mal para mim. Inclusive é um dos motivos que eu e Bruno a gente nunca conseguiu se acertar.