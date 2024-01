Matteus é o primeiro Anjo do BBB24. Saiba como foi prova do reality

A primeira Prova do Anjo do BBB aconteceu no início da tarde desta sexta-feira, dia 12, e quem ganhou a imunidade para o próximo paredão foi o gaúcho Matteus. Além do Brother ser imune, ele também poderá imunizar outro participante.

A prova foi composta pelos seguintes integrantes: Leidy Elin, Wanessa Camargo, Isabelle, MC Bin Laden, Vanessa Lopes, Thalyta, Michel, Marcus, Deniziane, Pizane, Nizam, Pitel, Fernanda e Matteus. Foi uma dinâmica de perguntas e respostas, dividida em duas etapas, com duelos entre os jogadores - mas também contava com a sorte.

Por vencer a prova, Matteus ganha uma passagem internacional para ele e um acompanhante. Os outros sete jogadores que foram para a fase final também ganham passagens nacionais.

Wanessa Camargo chegou muito perto de ganhar, mas queimou a largada, apertou o botão antes da hora e foi eliminada. A disputa ficou acirrada entre Matteus e Deniziane, mas o gaúcho saiu por cima e se torna o primeiro Anjo da 24ª edição do BBB24.