Cena de Rodriguinho na prova do líder do BBB24 viraliza na web: Sarrando a Pitel, socorro

Um momento um tanto quanto inusitado acabou acontecendo durante a prova do líder do BBB24 na noite da última quinta-feira, dia 11 - e os brothers provavelmente nem perceberam! Enquanto disputavam em grupos, Rodriguinho e Pitel tiveram um momento em que estavam se esforçando para movimentar o carrinho de encomendas, mas a imagem ficou um tanto engraçada.

Podemos dizer que o líder ganhou a prova com o seu gingado? Enquanto estava no carrinho, ele e Pitel movimentaram o corpo para frente e para trás com o intuito de impulsar o veículo a ir para a frente. Porém, como a sister estava na sua frente, a cena acabou ficando hilária para o público de casa.

Eu chorei de tanto rir nessa parte, o Rodriguinho desse jeito com a Pitel ficou uma coisa tão..., escreveu uma internauta.

O Rodriguinho sarrando a Pitel socorro, exclamou outro usuário do X, antigo Twitter.

O Rodriguinho e a Pitel, meu Deus, pensamentos horrendos eu tive agora, disse outra pessoa.

Ao compartilhar o vídeo do brother durante a prova, um telespectador ainda brincou:

Simplesmente rodriguinho venceu a prova assim (ter cinco filhos valeu a pena).