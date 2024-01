Falta de energia elétrica afeta abastecimento em parte de São Bernardo

A falta de energia elétrica na região do poço que atende parte de São Bernardo pode afetar o abastecimento dos bairros Capelinha e Jurubatuba nesta sexta-feira (12), ao que aponta em comunicado a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). De acordo com a nota, a companhia prevê a normalização do serviço para o início desta tarde com a retomada do abastecimento de forma gradual.

A Sabesp pede à população que faça uso consciente da água, evitando desperdício. Clientes podem entrar em contato pelos canais de atendimento: telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita), pelo WhatsApp oficial 11-3388-8000 ou pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br.