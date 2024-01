Após Maycon ser eliminado do BBB24, equipe de Yasmin Brunet publica vídeo alfinetando-o: Resposta para o machismo

Assim como Yasmin Brunet, a sua equipe também não leva desaforo para casa! Isso porque, nesta sexta-feira, dia 12, um vídeo foi publicado nas redes sociais da modelo, que está confinada no BBB24, alfinetando Maycon, primeiro eliminado do reality.

Anteriormente, o cozinheiro escolar havia criticado a modelo por usar roupas transparentes, e, por isso, evitava conversar com Yasmin dentro da casa para não incomodar a esposa e olhar para lugares errados. Acontece que a fala foi mal vista pelo público e o brother levou a pior no paredão que disputava com a modelo e Giovanna.

Então, sem pensar duas vezes, a equipe responsável por cuidar das redes sociais de Yasmin decidiu postar um vídeo que cutucava o posicionamento de Maycon. As imagens mostrava Yasmin sensualizando com looks transparentes, enquanto a legenda dizia:

O paredão de ontem foi uma resposta para o machismo, para o preconceito e para aquela parte da sociedade que ainda insiste em acreditar que uma mulher pode ser definida pela roupa que usa. Não vamos mais aceitar. Uma mulher pode vestir o que ela quiser, com quem ela quiser, onde estiver.