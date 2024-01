Miguel Herrán, o Rio de La Casa de Papel, anuncia o nascimento do primeiro filho

E veio baby por aí! Nesta sexta-feira, dia 2, Miguel Herrán, conhecido por interpretar Rio na série La Casa de Papel, anunciou o nascimento de seu primeiro filho. O pequeno é fruto do relacionamento dele com Celia Pedraza.

O papai coruja usou as redes sociais para dar a notícia aos fãs. Na imagem, compartilhada por ele, dá para ver o pequeno poucos minutos depois do nascimento, já no colinho da mamãe.

Na legenda, ele escreveu:

Eu amo vocês.