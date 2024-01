PSB indica substituto para Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Diadema

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema seguirá nas mãos do PSB. A Prefeitura oficializou a admissão de Fábio Alexandre de Araújo Nunes, o professor Fabião (PSB), ex-vereador de Santos e ex-secretário de Meio Ambiente e de Cultura da cidade do Litoral Paulista.

Fabião substitui Marcelo Strama (PSB). Ex-secretário estadual de Ciência, Inovação e Tecnologia e ex-candidato a prefeito em Itanhaém, também na Baixada Santista, Strama deixou a gestão do prefeito José de Filippi Júnior (PT) após ser convidado pelo ministro das Micro e Pequenas Empresas, o ex-governador Márcio França (PSB), para compor o time em Brasília.

O novo secretário é mestre em sustentabilidade. “Venho na expectativa de contribuir com a brilhante equipe de gestores públicos comandada pelo generoso prefeito Filippi”, afirmou o socialista. “Potencializar as cadeias produtivas de Diadema e incrementar a Economia Solidária e Criativa, através de amplo diálogo e troca com a sociedade em todo território.”

Fabião, que é filiado desde os anos 1990, contou que participou de campanhas do ex-prefeito Gilson Menezes (morto em 2020) nos anos 2000. Gilson foi o primeiro prefeito eleito pelo PT, em 1982, e depois construiu carreira no PSB. “Gilson é uma referência histórica. Tenho bons amigos da luta política e ótimas conexões com movimentos sociais e economia solidária de Diadema.”

A nomeação de Fabião era tida como certa há duas semanas, quando Strama publicou vídeo em suas redes sociais se despedindo de Filippi e com o correligionário ao lado. “Desejamos um excelente trabalho ao amigo e parceiro professor Fabião Nunes e sigo para novas missões com o coração cheio de gratidão por todos os amigos e parceiros de Diadema”, escreveu Strama.

Para contar com apoio do PSB, principalmente na conexão com os diretórios nacional e estadual do partido, Filippi fez uma composição com Márcio e Caio França, deputado estadual e filho do ministro. Até o meio do ano passado, a pasta era gerida pela vice-prefeita Patty Ferreira (PT), que havia herdado a vaga do ex-vice-prefeito Joel Fonseca (PT).