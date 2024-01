Vai chover em São Paulo no fim de semana? Veja a previsão do tempo

A passagem de uma frente fria, mesmo que afastada do continente, aumenta o risco para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte em todo o Estado de São Paulo até pelo menos sábado, 13. Conforme a Defesa Civil Estadual, há condições para temporais, seguidos por raios e intensas rajadas de vento.

Segundo a Climatempo, com o predomínio de ar quente e úmido sobre o Brasil, nuvens carregadas estão se formando em todas as regiões brasileiras. "Estas nuvens provocaram temporais em muitos Estados nos últimos dias", disse a empresa brasileira de meteorologia.

São Paulo enfrentou dias consecutivos de temporais nesta semana. Na quarta-feira, 10, a região central paulistana sofreu com uma noite de alagamentos e transtornos em série. O fluxo de água bloqueou vias e afetou prédios, casas e comércios.

Nesta terça-feira, 9, um homem de 62 anos morreu eletrocutado após a queda de um fio energizado em Moema, na zona sul. Na segunda-feira, 8, parte da estrutura de manutenção da marquise do Parque Ibirapuera, também na zona sul, desabou e deixou quatro pessoas feridas.

Previsão de tempestades para todo o Estado de SP até sábado

"Nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Vale do Paraíba, litoral norte, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, os acumulados podem chegar aos 100mm. Na região metropolitana da capital, acumulados podem registrar 90mm. Já para Baixada Santista e regiões de Campinas e Sorocaba, acumulados de 80mm", afirma a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Para as regiões de Bauru e Araraquara, acumulados devem chegar a 70mm e para as regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente e Marília, acumulados de 60mm.

"Em razão de acumulados elevados em um curto espaço de tempo, ressalta-se a ainda importância de atenção às áreas mais vulneráveis, pois haverá risco de deslizamentos, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a descargas elétricas e vento forte", alerta o órgão estadual.

Capital paulista

Na cidade de São Paulo, o dia terá poucas aberturas de sol e a sensação de tempo abafado permanece, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

"No decorrer da tarde, áreas de instabilidade associadas à aproximação de uma frente fria provocam chuva em forma de pancadas generalizadas e com potencial para formação de alagamentos intransitáveis e transbordamentos de rios e córregos", afirma o órgão municipal.

A atenção deve ser redobrada com as áreas de encosta, pois o solo encharcado aumenta o risco de deslizamentos de terra.

O sábado, 13, será marcado por tempo instável. A partir do início da tarde, há risco de chuva moderada a forte com potencial para formação de alagamentos e transbordamento de rios e córregos, de acordo com o CGE.

Conforme a Meteoblue, empresa de meteorologia, embora a previsão indique chuva também na próxima semana, as precipitações serão mais fortes entre esta sexta-feira e o sábado, dia em que as temperaturas devem ficar mais amenas.

Veja a previsão de temperatura para os próximos dias:

Sexta-feira: entre 20ºC e 25ºC

Sábado: entre 18ºC e 21ºC

Domingo: entre 19ºC e 27ºC

Segunda-feira: entre 21ºC e 30ºC

Diante deste cenário, fiquem atentos às recomendações da Defesa Civil:

Evite áreas arborizadas durante a tempestade, devido ao risco de quedas de árvores;

Em caso de queda de fios da rede elétrica na via, não saia do veículo e não se aproxime do local;

Jamais enfrente áreas alagadas ou com enxurradas;

Uma lâmina com 15cm de água pode arrastar uma pessoa e com 30cm levar um automóvel;

Ao ouvir um trovão, procurar um local coberto;

Para quem reside em áreas de encosta, observar os sinais de movimentação do solo;

No processo de deslizamento, é comum surgirem rachaduras nas paredes dos imóveis, portas e janelas emperrarem, postes e árvores se inclinarem e água lamacenta escorrer pelo morro;

Mantenha-se informado por meios oficiais para receber informações atualizadas sobre as condições climáticas e possíveis alertas.