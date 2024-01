Namorado de influencer morta em lipo joga cinzas em convento: ?Vou te levar pra sempre?

O empresário João Hadad, namorado de Luana Andrade, morta em novembro de 2023 após complicações em uma lipoaspiração, prestou uma homenagem à influencer jogando suas cinzas em um convento. Na quinta, 11, ele publicou um vídeo em seu perfil no Instagram compartilhando o momento com seus seguidores.

"Você é nossa luz, princesa. Obrigado por me permitir viver o amor mais lindo, leve, sincero e recíproco. Obrigado mais uma vez por tudo, não tenho palavras. Vou te levar comigo pra sempre. Cada lugarzinho que você amava, eu te levarei, linda!", escreveu. As cinzas foram jogadas do alto do Convento da Penha, em Vila Velha, Espírito Santo.

Relembre o caso

Luana Andrade, influencer, assistente de palco do SBT e ex-participante do Power Couple Brasil, reality show da Record TV, morreu no dia 7 de novembro de 2023, aos 29 anos, após complicações de uma lipoaspiração. Ela realizou o procedimento no Hospital São Luiz, na unidade do Itaim, em São Paulo.

Em nota enviada ao Estadão, o hospital disse que a causa da morte foi embolia pulmonar maciça. A influenciadora sofreu uma intercorrência respiratória abrupta seguida de parada cardíaca após duas horas e meia de cirurgia. Ela foi reanimada pela equipe.

"A cirurgia foi interrompida e a paciente, submetida a exames que constataram quadro de trombose maciça. Foi transferida para a UTI onde foi submetida a tratamento medicamentoso e hemodinâmico. Mesmo com todos os esforços da equipe do hospital, ela evoluiu desfavoravelmente."