Em meio a rumores de distanciamento, Chris Hemsworth e Elsa Pataky são vistos andando de mãos dadas

Paz no relacionamento? Nos últimos tempos Chris Hemsworth e Elsa Pataky passaram por alguns rumores de distanciamento, mas foram vistos caminhando de mãos dadas na última quinta-feira, dia 11.

O casal, que teve boatos envolvendo o casamento por publicações de Elsa montando a árvore de Natal sem o marido, aproveitou para comer fora em família.

Hemsworth aproveitou para também caminhar com a filha India, com quem viajou para a Islândia, enquanto Elsa foi para o Japão com os gêmeos Sasha e Tristan, em outubro.